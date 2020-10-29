Адвокатура предлагает усилить судебный контроль за следствием

Напомним, Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, предлагающий распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений. Такая мера позволит избежать судимости большому количеству граждан.
"Подобную гуманизацию уголовного судопроизводства можно только приветствовать, - заявил Юрий Пилипенко. - Внушает оптимизм тенденция сокращения количества осужденных несовершеннолетних в пять раз в 2019 году по сравнению с 2003 годом, а еще больше то, что численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, уменьшилась почти в два раза за последние двадцать лет".
Председатель ВС России Вячеслав Лебедев сообщил в своей статье в "Российской газете", что за истекшие 10 лет количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось на 114,1 тысячи.
"Прекращение уголовных дел способствует социализации и трудоустройству граждан и положительно сказывается на их дальнейшей жизни, - говорит Юрий Пилипенко. - ФПА РФ с удовлетворением наблюдает за деятельностью судов присяжных с обновленной юрисдикцией. Так, в 2019 году судами с участием присяжных заседателей рассмотрены уголовные дела в отношении 1031 лица, а оправдательный приговор вынесен по каждому четвертому делу".
По его словам, адвокатское сообщество полностью поддерживает идею Верховного суда РФ о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей: Вячеслав Лебедев высказал предложение отнести к их подсудности все уголовные дела об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Это позволит ежегодно рассматривать с участием присяжных заседателей более 40 тысяч дел.
"Вместе с тем наряду с позитивными результатами в уголовном судопроизводстве есть моменты, вызывающие беспокойство у адвокатского сообщества и требующие изменений, - говорит Юрий Пилипенко. - Так, стабильно низким остается процент оправдательных приговоров, вынесенных профессиональным судом (не превышает 0,5 процента). Устойчиво высоким остается процент удовлетворенных судами ходатайств следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (до 90 процентов), о продлении срока содержания под стражей (97 процентов), и сравнительно редко избираются альтернативные меры пресечения в виде домашнего ареста и залога".
Также Юрий Пилипенко отметил, что адвокатов беспокоит низкий процент удовлетворенных судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ на незаконные действия должностных лиц предварительного расследования - менее 20 процентов. "Только надлежащий судебный контроль способен изменить ситуацию к лучшему", - сказал президент ФПА.