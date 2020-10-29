Адвокатура предлагает усилить судебный контроль за следствием

Федеральная палата адвокатов поддержала инициативы Верховного суда России, направленные на гуманизацию системы уголовных наказаний. Об этом сообщил "РГ" президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. Кроме того, он считает, что необходимо усилить судебный контроль за следствием.

Напомним, Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, предлагающий распространить институт уголовного проступка на 112 составов преступлений. Такая мера позволит избежать судимости большому количеству граждан.

"Подобную гуманизацию уголовного судопроизводства можно только приветствовать, - заявил Юрий Пилипенко. - Внушает оптимизм тенденция сокращения количества осужденных несовершеннолетних в пять раз в 2019 году по сравнению с 2003 годом, а еще больше то, что численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, уменьшилась почти в два раза за последние двадцать лет".

За двадцать последних лет численность заключенных снизилась почти в два раза

Председатель ВС России Вячеслав Лебедев сообщил в своей статье в "Российской газете", что за истекшие 10 лет количество осужденных к реальному лишению свободы сократилось на 114,1 тысячи.

"Прекращение уголовных дел способствует социализации и трудоустройству граждан и положительно сказывается на их дальнейшей жизни, - говорит Юрий Пилипенко. - ФПА РФ с удовлетворением наблюдает за деятельностью судов присяжных с обновленной юрисдикцией. Так, в 2019 году судами с участием присяжных заседателей рассмотрены уголовные дела в отношении 1031 лица, а оправдательный приговор вынесен по каждому четвертому делу".

По его словам, адвокатское сообщество полностью поддерживает идею Верховного суда РФ о расширении сферы применения судопроизводства с участием присяжных заседателей: Вячеслав Лебедев высказал предложение отнести к их подсудности все уголовные дела об особо тяжких преступлениях и о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Это позволит ежегодно рассматривать с участием присяжных заседателей более 40 тысяч дел.

"Вместе с тем наряду с позитивными результатами в уголовном судопроизводстве есть моменты, вызывающие беспокойство у адвокатского сообщества и требующие изменений, - говорит Юрий Пилипенко. - Так, стабильно низким остается процент оправдательных приговоров, вынесенных профессиональным судом (не превышает 0,5 процента). Устойчиво высоким остается процент удовлетворенных судами ходатайств следователей об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (до 90 процентов), о продлении срока содержания под стражей (97 процентов), и сравнительно редко избираются альтернативные меры пресечения в виде домашнего ареста и залога".

Также Юрий Пилипенко отметил, что адвокатов беспокоит низкий процент удовлетворенных судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ на незаконные действия должностных лиц предварительного расследования - менее 20 процентов. "Только надлежащий судебный контроль способен изменить ситуацию к лучшему", - сказал президент ФПА.