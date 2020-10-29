Распоряжение правительства Республики Алтай от 28 октября 2020 года № 648-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) в пункте 7.1 слова "соблюдение масочного режима" заменить словами "ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания";

2) абзац первый пункта 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Лицам, находящимся на территории Республики Алтай, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, а также при посещении:";

3) в пункте 7.2.1 слова "Запретить гражданам, не соблюдающим масочный режим, нахождение во всех видах транспорта общего пользования, в том числе такси" заменить словами "Запретить гражданам, не осуществляющим ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания, нахождение в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах".

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







