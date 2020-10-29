Автор идеи о рангах для пенсий рассказал о последствиях ее реализации

Ранее депутат предложил ввести ориентировочно десять рангов для получателей пенсий. Например, первый ранг - самая маленькая пенсия, и так далее. Пенсия каждого разряда, по его словам, должна зависеть от ряда показателей.

Калашников уточнил "РГ", что основания для формирования пенсионных прав граждан он менять не предлагает. "Никакого посягательства на существующие нормы нет", - подчеркнул он. То есть параметры останутся прежние. Но депутат считает целесообразным изменить механизм расчета пенсионных прав на их основе.

Сейчас идет расчет индивидуального накопления пенсионных прав, напомнил Калашников. Он предлагает не делать расчеты в отношении каждого работающего гражданина, как это происходит сейчас, - а вместо этого агрегировать показатели, от которых по законодательству зависит пенсия, в укрупненные категории показателей. "Это позволит отнести достаточно большой разброс индивидуальных пенсионных прав в определенных ранг, - пояснил зампред комитета. - Это значительно упростит соотнесение уровня зарплаты и тех пенсионных прав, которые имеет человек".

Кроме того, реализация идеи позволит решить проблему с путаницей и ошибками в расчете пенсий. Парламентарий напомнил, что одна из основных претензий граждан к пенсионной системе заключается в непрозрачности. "Люди сами не в состоянии рассчитать свою пенсию, - отметил он. - И есть огромное количество жалоб на то, что отделения Пенсионного фонда постоянно ошибаются".

Кроме того, Пенсионный фонд дефицитен, и эта проблема будет только увеличиваться. "Это предложение позволяет более справедливо подойти к дальнейшей индексации пенсий - исходя из тех финансовых условий, которые будут", - подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что сейчас все страховые пенсии индексируются одинаково - "скажем, на 3%". И такую индексацию получает и человек с пенсией на уровне восьми тысяч рублей, и тот, у кого пенсионный доход составляет 100 тысяч. Но для первых это считанные рубли, а для вторых - уже три тысячи, то есть же более-менее существенная надбавка, отметил Калашников.

"То есть при индексации мы несправедливо тратим куда больше денег на тех, кто получает большую пенсию, - резюмировал он. - А те, кто требует наибольшей социальной защиты, получают меньше".

Перед тем как решить, готовить ли законопроект, Калашников собирается обсудить идею в своей фракции ЛДПР.

Его коллега по фракции глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов полностью поддержал предложение в той части, что нынешнюю систему формирования пенсий нужно совершенствовать, так как она чревата ошибками и непонятна для граждан. При этом вывод о поддержке инициативы можно будет делать только тогда, когда будут представлены расчеты о том, как реализация предложения повлияет на размер пенсий россиян, сделал оговорку глава комитета.