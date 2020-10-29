Чрезвычайный комитет ВОЗ оценит ситуацию с распространением COVID-19 в мире

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения оценит в четверг, 29 октября, ситуацию с распространением COVID-19 в мире, сообщает пресс-служба ВОЗ.

"Первое заседание чрезвычайного комитета состоялось 22 и 23 января. А уже 30 января генеральный директор ВОЗ заявил о том, что коронавирус представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Согласно правилам ВОЗ заседания чрезвычайного комитета проводятся раз в три месяца", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Россия стала одной из первых стран в мире, обратившихся во Всемирную организацию здравоохранения для преквалификации своей вакцины против коронавируса. Как пояснил директор фонда Кирилл Дмитриев, это позволит включить "Спутник V" в перечень лекарственных препаратов, отвечающих ведущим стандартам качества, безопасности и эффективности. То есть в короткие сроки сделать препарат доступным для всего мира. Программа по преквалификации разработана Организацией объединенных наций. Координирует ее Всемирная организация здравоохранения.