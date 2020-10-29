Электромобили Aston Martin будут иметь начинку Mercedes-Benz

Британский производитель автомобилей класса "люкс" Aston Martin намерен в ближайшие пять лет полностью обновить сегодняшний модельный ряд переднемоторных спортивных машин, расширить предложение кроссоверов на рынке с одной модели DBX до нескольких, а также предложить на рынке линейку среднемоторных спортивных автомобилей с двигателем позади кабины.

Новый среднесрочный стратегический план развития был представлен главой совета директоров Лоуренсом Штролом на квартальном собрании. Ключевыми целями плана, рассчитанного до 2025 финансового года, являются увеличение годового оборота автомобильного бизнеса компании до 2 миллиардов фунтов (204 миллиарда рублей), прибыли до 500 миллионов фунтов (51 миллиард рублей) и продаж до 10 тысяч автомобилей.

Ключевым компонентом нового плана выступает широкое стратегическое партнерство с Daimler AG, по которому немецкий автоконцерн станет поставщиком электромеханических трансмиссий для электромобилей, гибридных трансмиссий и программного обеспечения для Aston Martin и увеличит свое участие в капитале Aston Martin Lagonda до 20%, став таким образом крупнейшим акционером компании. Реализация плана потребует 250-300 млн фунтов инвестиций ежегодно, частично средства будут получены допэмиссией обыкновенных акций.

Также совет рапортовал об успехах нынешнего года, основные из которых сокращение складских запасов на 1400 автомобилей и запуск кроссовера DBX. Было реализовано 345 экземпляров этого SUV, пятая часть всех проданных с января по сентябрь автомобилей Aston Martin.