Франция объявила максимальный уровень террористической угрозы

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил 29 октября о введении во Франции максимального уровня террористической угрозы после нападений на посетителей собора в Ницце и на полицейских в Авиньоне.

Также 30 октября пройдет заседание Совета национальной обороны Франции, его созвал президент республики Эмманюэль Макрон.

Во второй половине дня 29 октября Макрон в сопровождении главы МВД, президента Конференции епископов Франции и других должностных лиц посетит собор Нотр-Дам в Ницце, где сегодня утром было совершено нападение, в результате которого погибли три человека и еще несколько получили ранения.