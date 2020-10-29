В Авиньоне мужчина застрелен при попытке напасть с ножом на полицию

Неизвестный попытался 29 октября напасть с ножом на полицейских во французском городе Авиньон, сообщает радиостанция Europe 1.

При нападении злоумышленник выкрикивал "Аллаху акбар". В ответ полиция открыла огонь, в результате преступник скончался на месте от полученных ранений.

Начато расследование произошедшего.

Ранее, 29 октября, террорист с криками "Аллаху акбар" напал на посетителей собора Нотр-Дам в центре Ниццы, где убил троих, в том числе одному отрезал голову, и ранил еще несколько человек. Прибывшая на место полиция открыла огонь, в настоящее время злоумышленник находится в больнице.

Предположительно, нападения стали реакцией исламских радикалов на ряд резких заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона в адрес ислама и публичную демонстрацию карикатур на Пророка.