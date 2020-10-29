Опубликовано видео задержания террориста в Ницце

МВД Франции объявило район вокруг собора зоной повышенной опасности.

Одного из погибших, 70-летнего мужчину, преступник обезглавил.

Срочно прибывшая на место полиция нейтрализовала нападающего с применением огнестрельного оружия. В настоящее время злоумышленник находится в больнице в тяжелом состоянии. Мотивы нападения остаются неясными, хотя во Франции многие склонны связывать его с публичной демонстрацией карикатур на Пророка в последние дни и рядом резких антиисламских высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона.

Ранее во Франции отрезали голову школьному учителю Самюэлю Пати, который демонстрировал карикатуры на Пророка на уроке.