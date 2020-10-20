Власти Франции закроют мечеть за видео с критикой убитого учителя

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал закрыть мечеть в коммуне Пантен в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени. Причиной такого шага стало видео с жалобой на убитого учителя, опубликованное управляющим мечети в соцсети.

В эфире телеканала TF1 Дарманен заявил, что обратился к префекту Сен-Сен-Дени. "Сегодня эта мечеть будет закрыта, префект подпишет свой запрет", - цитирует РИА Новости главу МВД. Он рассказал, что мечетью было распространено сообщение, в котором речь шла о том, что учителя (позже он был убит) следует запугать. Речь идет о публикации с видео одного из родителей с критикой преподавателя.

Ранее сообщалось о задержании имама этой мечети. Всего в рамках этого дела уже задержаны 15 человек.

Напомним, 16 октября исламист обезглавил учителя истории, показавшего на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда из еженедельного журнала политической сатиры Charlie Hebdo. Нападавший был застрелен полицией. Президент Франции Эммунюэль Макрон назвал это убийство терактом и призвал французов сплотиться в условиях этого нападения.

Во Франции 21 октября состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.