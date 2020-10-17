По делу об убийстве учителя во Франции задержали девять человек

Девять человек были задержаны в связи с нападением на преподавателя колледжа, среди них были родители убийцы, 18-летнего студента, который по неподтвержденным данным является чеченцем и уроженцем Москвы, сообщает телеканал France24.

По данным источника издания, оба родителя заявили о своем несогласии с решением учителя показать карикатуры на пророка Мухаммеда. Другие задержанные для допроса являются членами социального круга подозреваемого.

Якобы учитель попросил учащихся-мусульман покинуть при этом класс. Однако, как оказалось, это не спасло его от смертельной атаки.

Прокурор Франции по вопросам борьбы с терроризмом сообщил, что расследует нападение, произошедшее в пригороде Парижа Конфланс-Сент-Онорин в пятницу. С этой целью на допрос вызваны свидетели.

Президент Эммануэль Макрон прибыл на место происшествия после экстренного совещания в министерстве внутренних дел. Объявляя об "исламистском теракте", политик заявил, что вся страна сплотилась вокруг французских учителей. "Убили человека за то, что он был учителем и преподавал свободу слова. Террористам не удастся запугать Францию", - заключил Макрон.