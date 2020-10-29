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29.10.2020 20:10
Рубрика: В мире

Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая

Текст: Юрий Когалов

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании) поддержал продление режима чрезвычайного положения ("режима тревоги") в стране до 9 мая. Как сообщает El Mundo, предложение премьер-министра Педро Санчеса одобрили 194 парламентария, 53 высказались "против", еще 99 воздержались.

Фото: EPA
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Дебаты длились несколько часов, и еще утром было неясно, чем же завершится пленарное заседание. Однако министр здравоохранения пиренейского королевства Сальвадор Илья сумел убедить депутатов в необходимости столь длинного периода действия режима ЧП.

"Правительство осознает, что испанцы начинают уставать, но сейчас не время ослаблять меры. Нам предстоят недели, месяцы, которые будут очень тяжелыми", - заявил глава минздрава. Он обратил внимание, что чрезвычайное положение было объявлено по просьбе властей большинства автономий. По словам Ильи, именно регионы будут принимать решения о введении ограничений, в том числе затрагивающих основные права (кстати, многие автономии этим уже воспользовались, запретив гражданам пересекать свои границы без уважительной причины). Минздрав же будет выполнять роль координатора.

Кстати, режим ЧП может быть отменен гораздо раньше мая, через четыре месяца этот вопрос будет поднят на конференции глав регионов. Судить об эпидемиологической ситуации они будут не только по состоянию в их автономиях, но и по отчетам премьер-министра, которые тот будет им представлять в парламенте каждые два месяца.

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