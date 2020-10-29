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29.10.2020 13:48
Рубрика: В мире

Более половины испанских регионов перекрыли свои границы

Текст: Юрий Когалов
Более половины (11 из 17) испанских регионов установили кордоны на своих границах. Таким образом власти Андалусии, Арагона, Астурии, Кантабрии, Кастилии-Ла-Манчи, Мадрида, Кастилии и Леона, Мурсии, Наварры, Риохи и Страны басков пытаются хоть как-то замедлить распространение коронавируса. Аналогичное решение сегодня намерены принять в Каталонии. Перебраться из одной автономии в другую можно лишь по уважительным причинам, к которым относятся работа, учеба, посещение врача или уход за родственниками.

Стоит отметить, что большая часть регионов установила столь жесткие ограничения лишь на этой неделе - в преддверии длинных выходных: День всех Святых в Испании традиционно считается нерабочим, в этом году он выпадает на воскресенье и дополнительный выходной переносится на понедельник. Многие пользуются такой возможностью, чтобы навестить родителей, которые могут жить совсем в другом городе, провинции или автономии, почтить умерших предков. Чтобы сократить риски заражения коронавирусом, власти регионов и закрыли свои границы. При этом в каждой автономии устанавливают свои сроки на данное ограничение. Где-то речь идет о трех днях, в других регионах - о 10 днях, в третьих - о двух неделях.

Фото: PHILIPPE LOPEZ / AFP
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Большинство автономий пошли на этот шаг уже после того, как в Испании был введен режим чрезвычайного положения ("режим тревоги"), хотя, например, Наварра, успела закрыть свои границы задолго до этого.

Кстати, сколько времени продлится режим ЧП, пока не ясно. Как раз сегодня депутаты обсуждают предложение премьер-министра Педро Санчеса продлить его до 9 мая. По закону, власти имеют возможность объявить чрезвычайное положение лишь на 15 дней, затем требуется получить одобрение парламента. Весной вопрос о продлении "режима тревоги", введенный в марте, обсуждался каждые две недели. И к маю правящие в стране социалисты уже с трудом набирали нужное количество голосов в Конгрессе депутатов (хотя они Испанская социалистическая рабочая партия и победила на последних выборах, правительство она смогла сформировать только в коалиции с партией "Унидас Подемос", но даже вместе они не имеют абсолютного большинства в парламенте). Лишь благодаря уступкам региональным силам, представленным в национальном парламенте, удалось продержать режим ЧП до середины июня. Сейчас таких возможностей у социалистов уже нет.

Главный соперник ИСРП на политической арене - Народная партия, сейчас находящаяся в оппозиции, согласна лишь на восемь недель "режима тревоги". И то при условии, что за этот срок будет разработана новая юридическая норма, которая заменит режим чрезвычайного положения в борьбе с пандемией коронавируса.

Стоит отметить, что на этот раз режим ЧП не предполагает введение национального карантина. По всей Испании (за исключением Канарских островов) с 25 октября действует комендантский час с 23:00 до 06.00. Также запрещено собираться в группы более шести человек. Все остальные ограничения отданы на откуп властям регионов. Они могут, сдвинуть на час в любую сторону комендантский час, ввести у себя карантин или закрыть границы, что многие и сделали.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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