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29.10.2020 20:00
Рубрика: Русское оружие

Пуск на поражение

Испытание нового перехватчика баллистических целей сняли на видео
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 246(8300)
Минобороны России обнародовало видеосъемку испытания новой противоракеты, которую накануне боевой расчет ВКС успешно запустил с казахстанского полигона Сары-Шаган. На кадрах запечатлена доставка контейнера с опытным боеприпасом к месту старта, его выгрузка и установка в шахту. Сам пуск и полет ракеты сняты на фоне российского флага.

Комментарии военных по поводу этого события весьма скудные. Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук ограничился фразой, что условная цель поражена с заданной точностью, а новый боеприпас достоверно подтвердил заложенные в него характеристики. Единственное, что дает пищу для размышлений, - упоминание генерала о предшествующей пуску серии испытаний. Не секрет, что они считаются завершенными после 10 успешных проверок. Лишь затем изделие принимают на вооружение.

Фото: YouTube/Пресс-служба ЮВО
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Известно, что в нынешнем году противоракеты наши военные не запускали. Зато в 2019-м делали это как минимум дважды, а годом ранее - по меньшей мере, четыре раза. Сообщения об испытаниях новой противоракеты были в 2017-м. Правда, официальной информации о стартах и тогда не хватало. Не назывался ни тип противоракеты, ни ее характеристики. Было лишь известно, что опытный боеприпас предназначается для системы ПРО Москвы и Центрального промышленного района России.

В январе нынешнего года все тот же генерал-майор Грабчук упомянул, что эта система сейчас проходит модернизацию. Параллельно успешно ведутся работы по перспективным противоракетам.

Эксперты склоняются к мысли, что речь может идти о модернизированном изделии ПРС-1М, которое придет на смену стоящим сейчас на боевом дежурстве противоракетам системы А-135 ПРО Москвы. Опытный российский боеприпас еще известен под индексом 53Т6М (Gazelle по классификации НАТО).

Он оснащен новым двигателем и современной бортовой радиоэлектронной аппаратурой. Силовая установка обеспечивает противоракету огромной скоростью и высотой полета, а высокотехнологичная "начинка" гарантирует перехват целей. По некоторым данным, в модернизированном варианте ее скорость превышает 5,5 км в секунду. К тому же противоракета выдерживает колоссальные перегрузки - до 200 g, что говорит о высокой работоспособности ее аппаратуры.

Фото: YouTube
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В СМИ была информация о возможности этого боеприпаса перехватывать боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет на дальности свыше 100 км и на высотах от пяти до пятидесяти километров. То есть новая российская противоракета при необходимости достанет цель даже в ближнем космосе. Более того, она может работать как в интересах национальной системы предупреждения о ракетном нападении, так и системы контроля космического пространства.

Русское оружие Вооружение России Правительство Минобороны РГ-Видео

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