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29.10.2020 17:30
Рубрика: Легковые авто

JAC раскрыл комплектации соперника Skoda Octavia

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба JAC. Фото: Пресс-служба JAC.
Фото: Пресс-служба JAC.

Продажи лифтбека JAC J7 стартуют в России в ноябре. Новинка призвана стать "одним из самых привлекательных предложений в классе среднеразмерных городских автомобилей", считают в компании.

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Правда, цены на машину пока не названы, а вот комплектации уже рассекречены. Их будет три. Уже в Basic лифтбек получит светодиодные головные фары и дневные ходовые огни, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, "мультируль", цифровую приборную панель и вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа. В списке систем безопасности и помощи водителя значатся ABS, EBD, ESC и помощи при экстренном торможении, ассистент старта на подъеме, Auto Hold и задние датчики парковки.

В версии Comfort добавятся люк с электроприводом, функция фар Follow me home, кожаная обивка салона вместо тканевой, камера заднего вида, четыре датчика парковки и круиз-контроль.

В топовом исполнении Luxury также будут доступны датчики света и дождя, складываемые боковые зеркала, климат-контроль и аудиосистема с шестью, а не четырьмя динамиками.

Фото: Пресс-служба JAC.

Машину в России оснастят бензиновым турбомотором объемом 1,5 литра, развивающим мощность 136 л.с. В паре с ним работают либо 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо бесступенчатый вариатор.

В СМИ JAC J7 уже называют возможным конкурентом Skoda Octavia. "Китаец" казахстанского производства чуть крупнее чешского лифтбека, но компактнее старшей модели Superb. Впрочем, внешне автомобиль поспорит за внимание на дороге с Kia K5. Но корейская новинка значительно крупнее, премиальнее и дороже.

Фото: Пресс-служба JAC.
#JAC