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29 октября 2020 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 29 октября 2020 года № 142-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) по тексту слово "маски" заменить словами "гигиенические маски";

б) в преамбуле слова ", в целях" заменить словами ", от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", в целях";

в) пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

"2.3. Запретить:

курение кальянов в общественных местах, в том числе в местах общественного питания;

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение и оказание в период с 23.00 до 06.00 часов.";

г) в пункте 2.6:

подпункт "а" после слов "по 1 ноября 2020 г." дополнить словами ", с 2 ноября 2020 г. по 15 ноября 2020 г., с 16 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г.";

в подпункте "г" слова "при поездках в общественном транспорте, легковом такси, посещении объектов розничной торговли" заменить словами "в местах массового пребывания людей, общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках, при посещении торговых объектов";

д) пункт 2.7 дополнить словами ", если иное не установлено федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации";

е) пункт 2.11 признать утратившим силу;

ж) в пункте 6:

в абзаце первом слова "на объектах розничной торговли, и по перевозке пассажиров общественным транспортом и легковым такси" заменить словами "на торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, и по перевозке пассажиров общественным транспортом и такси";

абзац второй дополнить словами ", усиление режима текущей дезинфекции на соответствующих объектах";

з) абзац седьмой пункта 7 признать утратившим силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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