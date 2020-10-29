У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft радикально переделает Windows 10. Какой станет операционка

Текст:   Антон Благовещенский
29.10.2020,  
14:57
Фото: Windows Central Фото: Windows Central
Фото: Windows Central

У Microsoft наметились грандиозные планы в отношении дизайна и функциональности Windows 10. В 2021 году компания выпустит глобальное обновление операционной системы под кодовым названием Sun Valley ("Солнечная долина").

Как пишет Windows Central, апдейт практически полностью изменит дизайн "Проводника", меню "Пуск", "Центра уведомлений" и многих других разделов. Также подвергнутся изменениям дизайн и анимация.

Согласно внутренней документации, проект должен "оживить" внешний вид Windows 10 и расширить возможности управления рабочим столом, чтобы платформа не отставать от других более легковесных современных ОС.

Фото: Windows Central

Windows Central отмечает, что, несмотря на внедрение нового стиля Fluent Design, операционка от Microsoft во многом осталась устаревшей - в частности, не произошло переосмысления пользовательского интерфейса. В следующем году Windows могут ждать более плавная анимация, закругленные углы окон и других элементов, а также появление единого интерфейса, в том числе для сторонних приложений, а также поддержку темного режима там, где его раньше не было.

Это будет монстр. Рассекречены характеристики следующего смартфона Samsung

О сроках выхода апдейта пока не объявлено, но, вероятнее всего, это произойдет в первой половине 2021 года.

Фото: Windows Central
Microsoft
Фото: Скриншот YouTube
В трейлере 7 сезона Apex Legends показали новую карту 28.10.2020
CD Projekt Red снова отложила выпуск Cyberpunk 2077. Что произошло 27.10.2020
Microsoft хочет отсудить права на Minecraft у производителя молока 23.10.2020
Windows
Фото: Steam
Warhammer: Vermintide 2 стала бесплатной в Steam 28.10.2020
Microsoft выпустила WIndows 10 с новым меню "Пуск" для всех 21.10.2020
Не обновляйтесь. Опасная версия Windows 10 "убивает" компьютеры 20.10.2020