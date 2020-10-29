У Microsoft наметились грандиозные планы в отношении дизайна и функциональности Windows 10. В 2021 году компания выпустит глобальное обновление операционной системы под кодовым названием Sun Valley ("Солнечная долина").
Microsoft is planning a big Windows 10 UI refresh scheduled for 2021 codenamed 'Sun Valley' https://t.co/t2zp75H5Ld— Windows Central (@windowscentral) October 28, 2020
Как пишет Windows Central, апдейт практически полностью изменит дизайн "Проводника", меню "Пуск", "Центра уведомлений" и многих других разделов. Также подвергнутся изменениям дизайн и анимация.
Согласно внутренней документации, проект должен "оживить" внешний вид Windows 10 и расширить возможности управления рабочим столом, чтобы платформа не отставать от других более легковесных современных ОС.
Windows Central отмечает, что, несмотря на внедрение нового стиля Fluent Design, операционка от Microsoft во многом осталась устаревшей - в частности, не произошло переосмысления пользовательского интерфейса. В следующем году Windows могут ждать более плавная анимация, закругленные углы окон и других элементов, а также появление единого интерфейса, в том числе для сторонних приложений, а также поддержку темного режима там, где его раньше не было.
О сроках выхода апдейта пока не объявлено, но, вероятнее всего, это произойдет в первой половине 2021 года.