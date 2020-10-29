У Microsoft наметились грандиозные планы в отношении дизайна и функциональности Windows 10. В 2021 году компания выпустит глобальное обновление операционной системы под кодовым названием Sun Valley ("Солнечная долина").

Microsoft is planning a big Windows 10 UI refresh scheduled for 2021 codenamed 'Sun Valley' https://t.co/t2zp75H5Ld — Windows Central (@windowscentral) October 28, 2020

Как пишет Windows Central, апдейт практически полностью изменит дизайн "Проводника", меню "Пуск", "Центра уведомлений" и многих других разделов. Также подвергнутся изменениям дизайн и анимация.

Согласно внутренней документации, проект должен "оживить" внешний вид Windows 10 и расширить возможности управления рабочим столом, чтобы платформа не отставать от других более легковесных современных ОС.

Фото: Windows Central

Windows Central отмечает, что, несмотря на внедрение нового стиля Fluent Design, операционка от Microsoft во многом осталась устаревшей - в частности, не произошло переосмысления пользовательского интерфейса. В следующем году Windows могут ждать более плавная анимация, закругленные углы окон и других элементов, а также появление единого интерфейса, в том числе для сторонних приложений, а также поддержку темного режима там, где его раньше не было.

О сроках выхода апдейта пока не объявлено, но, вероятнее всего, это произойдет в первой половине 2021 года.