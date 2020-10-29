Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19

Министерство иностранных дел России сообщило о том, что 29 октября по инициативе боснийско-сербской стороны состоялся телефонный разговор главы российского МИД Сергея Лаврова с членом Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербского народа Милорадом Додиком.

"В контексте переноса ранее запланированного на 28 октября рабочего визита Сергея Лаврова в Боснию и Герцеговину были обсуждены вопросы двусторонней повестки, а также задачи выполнения Общего рамочного (Дейтонского) соглашения о мире в БиГ и противодействия продолжающимся попыткам подвергнуть ревизии этот важнейший для безопасности на Балканах документ, который был одобрен Советом Безопасности ООН и должен в полной мере уважаться всеми, включая членов ЕС и НАТО", - подчеркнули в МИД России.

В свою очередь Милорад Додик анонсировал открытие в Баня-Луке канцелярии российского посольства, что могло бы способствовать интенсификации контактов между РФ и Республикой Сербской, а также возможность приобретения до Нового года около 200 тысяч доз российской вакцины от коронавируса.

"Как только будет готова российская вакцина, то у нас появится возможность для ее получения. Мы уже заключили одно предварительное соглашение такого рода и ожидаем, что это произойдет. Мы думаем, что сможем обеспечить около 200 тысяч доз до Нового года, если все будет развиваться так, как следует", - рассказал сербский лидер из Боснии и Герцеговины.

Между тем накануне предполагавшегося визита в Сараево глава МИД России дал интервью местной газете "Глас Српске", в ходе которого сделал акцент на том, что "с Республикой Сербской нас объединяют тесные исторические и культурные узы". "Дорожим поистине братским взаимопониманием, которое установилось между нами, - констатировал он. - Россия как одно из государств-гарантов Мирного соглашения всецело поддерживает дейтонский статус РС и ее конституционные полномочия. Не секрет, что значительная часть практического сотрудничества с Боснией и Герцеговиной приходится на Республику Сербскую. Наши предприниматели проявляют интерес к промышленному потенциалу РС. Обсуждается российское подключение к проектам газификации. При этом хотел бы особо отметить: такое взаимодействие не направлено против кого-либо. Намерены и далее всемерно поощрять совершенствование и расширение связей с Республикой Сербской".