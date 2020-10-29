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29.10.2020 21:05
Рубрика: Российский автопром

Минпромторг прогнозирует рост продаж новых автомобилей в октябре

Текст: Светлана Ментюкова

Падение продаж новых автомобилей в России с начала года составило 13,6%, производство сократилось на 25%. Но минпромторг прогнозирует рост этого сегмента рынка в октябре. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности Денис Пак в ходе совещания по автопрому с главой министерства Денисом Мантуровым, передает ТАСС.

"Благодаря реализуемым мерам автопрома в настоящее время предприятия отрасли наращивают объемы производства. Если мы посмотрим - в сентябре рынок демонстрирует уверенный рост на 3,4%, производства на 5,5% - это сентябрь к сентябрю, - сказал Пак. - По октябрю тоже будет плюс, плюс несколько процентов".

Фото: iStock
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Он также озвучил данные по сокращению рынка с начала года. Так, продажи новых автомобилей в России за 9 месяцев упали на 13,6% - до 1,15 млн штук, а производство сократилось на 25%. "Российский рынок по результатам 9 месяцев 2020 года составил 1 млн 150 тысяч автомобилей, что меньше показателя прошлого года. Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это -25% за 9 месяцев, что в большей степени связано с приостановкой производства из-за мер, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - пояснил Денис Пак.