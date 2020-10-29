Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 349-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" и Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 13 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

Подпункт "э" пункта 1 статьи 12 Закона Российской Федерации от 7 июля 1993 года N 5340-I "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1309; Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 1, ст. 29, 71) изложить в следующей редакции:

"э) выступать в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" в качестве организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4006; 2009, N 31, ст. 3923; 2010, N 28, ст. 3553; 2013, N 27, ст. 3436, 3477; N 30, ст. 4071; N 52, ст. 6961; 2015, N 27, ст. 3947; 2016, N 1, ст. 28; N 26, ст. 3891; N 27, ст. 4198; 2017, N 31, ст. 4756; 2018, N 32, ст. 5106; N 53, ст. 8463; 2019, N 29, ст. 3852; N 30, ст. 4147; N 31, ст. 4452; 2020, N 14, ст. 2013) следующие изменения:

1) в части 3 статьи 4 слова "с 1 августа текущего календарного года по 31 июля" заменить словами "с 1 июля текущего календарного года по 30 июня";

2) в статье 41:

а) в пункте 51 части 3 слова "за предшествующий календарный год" исключить;

б) часть 4 после слов "уполномоченным органом" дополнить словами "с 10 июля по 10 декабря текущего календарного года в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи,", после цифр "5 - 64" дополнить словами "и 71";

в) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Внесение сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и исключение таких сведений из указанного реестра осуществляются уполномоченным органом с 10 января по 10 июня текущего календарного года в порядке, установленном частью 5 настоящей статьи, на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах сведений о среднесписочной численности работников за календарный год, предшествующий предыдущему календарному году, сведений о доходе, полученном от осуществления предпринимательской деятельности за календарный год, предшествующий предыдущему календарному году, сведений, содержащихся в документах, связанных с применением специальных налоговых режимов в календарном году, предшествующем предыдущему календарному году, а также сведений, представленных в уполномоченный орган в соответствии с частями 5 - 64 и 71 настоящей статьи.";

г) в части 5:

в пункте 1 слова "ежегодно 10 августа текущего календарного года на основе указанных в части 4" заменить словами "10-го числа каждого месяца на основании указанных в частях 4 и 41", слова "1 июля текущего календарного года" заменить словами "1-е число месяца внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства";

в пункте 4 слова "10 августа" заменить словами "10 июля";

в пункте 5 слова "10 августа" заменить словами "10 июля";

дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51) дата внесения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, которые отвечают условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 настоящего Федерального закона, и сведения о которых были ранее исключены из указанного реестра в соответствии с условиями, установленными пунктом 5 настоящей части, соответствует дате фактического внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, установленной пунктом 1 настоящей части;";

в пункте 9 слова "10 августа" заменить словами "10 июля";

д) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Указанные в частях 6 - 62, 64 и 65 настоящей статьи сведения в случае их непредставления в уполномоченный орган с 1 по 5 июля могут представляться ежемесячно (с 1-го по 5-е число месяца) по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.";

3) часть 2 статьи 15 после слов "многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляющие услуги субъектам малого и среднего предпринимательства," дополнить словами "торгово-промышленные палаты";

4) в части 3 статьи 151 слова "выполнять функции" заменить словами "выступать в качестве".

Президент Российской Федерации В. Путин