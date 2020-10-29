Песков назвал теракт в Ницце ужасающей трагедией

Теракт в Ницце в Кремле назвали абсолютно ужасающей трагедией.

Напомним, что мужчина с ножом напал на людей в церкви Нотр-Дам, трое погибли, есть раненые.

"Мы сейчас проверяем информацию относительно трагедии, которая развернулась в Ницце", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это абсолютно ужасающая трагедия", - подчеркнул представитель Кремля.

"Безусловно, оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей. И то, и другое недопустимо абсолютно", - заявил Песков, комментируя ситуацию из-за карикатур на пророка Мухаммеда.