Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 345-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка""

Принят Государственной Думой 21 октября 2020 года
Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года
Статья 1
Внести в статью 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2034) следующие изменения:
1) в части 1 слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 года" заменить словами "с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года";
2) в части 2 слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 года" заменить словами "с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года".
Статья 2
Действие положений частей 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Президент Российской Федерации В. Путин