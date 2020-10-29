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29 октября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 245(8299)

Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 345-ФЗ "О внесении изменений в статью 2 Федерального закона "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка""

Принят Государственной Думой 21 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 21 октября 2020 года

Статья 1

Внести в статью 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 14, ст. 2034) следующие изменения:

1) в части 1 слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 года" заменить словами "с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года";

2) в части 2 слова "с 1 апреля по 1 октября 2020 года" заменить словами "с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года".

Статья 2

Действие положений частей 1 и 2 статьи 2 Федерального закона от 1 апреля 2020 года N 104-ФЗ "Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин