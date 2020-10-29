Посол РФ предостерег Вашингтон от гонки вооружений в Европе

Заявления помощника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о готовности Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности в Европе угрожают региональной и глобальной безопасности. Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении посла России в США.

По его словам, если американские власти действительно заинтересованы в контроле над вооружениями, то для этого нет необходимости в эскалации гонки ракетных вооружений на европейском континенте. Конструктивной альтернативой таким дестабилизирующим планам являются предложенные 26 октября президентом России Владимиром Путиным дополнительные шаги по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Посол подчеркнул, что Россия готова вместе с зарубежными партнерами предпринимать усилия по предотвращению новой гонки ракетных вооружений.

Российско-американский договор, запрещавший размещение в Европе баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров, прекратил действие в 2019 году после выхода из него США. Тогда Путин предложил ввести фактический запрет на размещение подобных ракет, однако Вашингтон ответил отказом. На днях президент России снова подтвердил, что Москва не намерена размещать этот тип вооружения на своей европейской территории, если в соседних странах не появятся аналогичные ракетные установки американцев.