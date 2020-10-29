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29.10.2020 07:07
Рубрика: Власть

Посольство РФ осудило допрос российского журналиста спецслужбами США

Американские спецслужбы вновь подвергли допросу журналиста телеканала RT Константина Рожкова. Об этом сообщает российское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook. Дипломаты осудили произошедшее, назвав очередной провокацией.

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Рожков покидал территорию США по завершении работы над документальным фильмом об Америке. Во вторник, 27 октября, в аэропорту Нью-Йорка россиянин был вынужден почти час отвечать на вопросы силовиков о своей профессиональной деятельности. В посольстве напоминают, что журналист подвергся многочасовому допросу и по прибытии в США 15 октября.

В заявлении отмечается, что причиной нападений на Константина Рожкова стало его российское гражданство. Дипломаты призвали власти США отказаться от практики дискриминации сотрудников СМИ из-за их гражданства. Они также выразили озабоченность тем, что притеснение журналистов становится в Америке привычной практикой.

Посольство РФ в США уже потребовало разъяснений от Госдепартамента. Сотрудники диппредставительства также порекомендовали отправляющимся в США российским журналистам "учитывать предвзятое отношение к ним и высокую вероятность провокационных действий".

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