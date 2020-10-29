Председатель Еврокомиссии обещала европейцам "необычное Рождество"

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила озабоченность ростом заболеваемости коронавирусом в странах Европы. "Нужно готовиться к тому, что Рождество в этом году будет "проходить по-другому", - цитирует политика телеканал Euronews.

По словам фон дер Ляйен, бороться со второй волной инфекции нужно совместно. Все государства страдают от пандемии, в одиночку никто не сможет справиться с этой проблемой. В большинстве стран Европы снова растет число заражений, госпитализаций и смертей. Здравоохранение по-прежнему находится в компетенции национальных правительств, но они стали лучше взаимодействовать, принимать чужих пациентов и обмениваться опытом.

Председатель Еврокомиссии озвучила координационный план по борьбе с пандемией, который в том числе предусматривает выделение 100 млн евро на проведение экспресс-тестов для выявления заражений. Принципиальное отличие их состоит в том, что результат можно получить за считаные часы, а не дни, как раньше.

Кроме того, приоритетными объявляются разработка и внедрение безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, обеспечение единого и стандартизированного подхода к карантину в каждой стране-участнице, использование приложений для выявления зараженных, которые могут работать в разных регионах, а также гарантирование "зеленых коридоров" для ускоренного перемещения грузов через границы в условиях пандемии.

Между тем в четверг, 29 октября, главы государств и правительств ЕС проводят экстренный онлайн-саммит, чтобы обсудить меры по борьбе с пандемией коронавируса, темпы распространения которого в странах Евросоюза ежедневно бьют новые рекорды. В центре внимания будут вопросы вакцинации, экспресс-диагностики, а также отслеживание распространения заражений.