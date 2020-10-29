Приставам запретят забирать домашних животных у должников

Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс.

Авторы законопроекта - председатели двух комитетов Государственной Думы: Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Как подчеркнул Павел Крашенинников, в результате практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных - из-за отсутствия требуемых условий для их содержания у органов власти и организаций, осуществляющих изъятие.

По закону, домашние животные всего лишь имущество. Причем некоторые из них очень дороги в самом приземленном - финансовом смысле. Поэтому на практике бывают ситуации, когда какой-нибудь особо ценный котик может оказаться под арестом, чтобы потом уйти на торги из-за хозяйских долгов.

В одном из регионов был случай, когда приставы наложили арест на пятимесячного котенка породы сфинкс по кличке Лексус, чьи хозяева задолжали за коммуналку.

А в другом арестовали лысую кошку породы донской сфинкс. В Санкт-Петербурге же как-то арестовали трех удавов. Впрочем, тут змеи сами были виноваты в бедах хозяина: они распространяли неприятный запах. Суд обязал мужчину устранить зловоние, а также компенсировать соседу расходы на проведение экспертизы: 47,5 тысячи рублей.

"Полагаю, что данный законопроект найдет поддержку в обществе и будет положительно оценен, - считает советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов. - Очевидно, что в настоящее время в рамках исполнительного производства вполне достаточно средств воздействия на должника, а такие жестокие меры, как изъятие домашних животных у должника, могут иметь лишь одну цель - жестокое эмоциональное воздействие на должника".

При этом, по его мнению, стоит предусмотреть возможность изъятия в определенных случаях домашних животных из домашних питомников. "Полагаю, что такая ситуация не урегулирована в настоящее время, - говорит он. - Уверен, что судебный порядок изъятия в таком случае будет вполне разумный".

В свою очередь, адвокат Ксения Гордеева считает, что запрет обращения на домашних животных взыскания по исполнительным документам является обоснованным и этичным как по отношению к животным, так и по отношению к их хозяевам. "Полагаем, что есть более результативные и гуманные способы взыскания долгов", - говорит она.