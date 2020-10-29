Новости

Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов 18:09
Москвичам пообещали сухой ноябрь и теплую зиму 17:52
Рядом с Парижем задержали человека, планировавшего нападение около церкви 17:49
В Госдуме прокомментировали нападение в Ницце 17:39
МИД РФ: Эпидемическая ситуация на туристических направлениях ухудшается 17:22
Медведев призвал государство не бояться искусственного интеллекта 17:18
В Ницце допросили террориста, напавшего с ножом на прихожан 17:15
В Минске начнут готовить пилотов гражданской авиации 17:13
В Москве автобусы "Социального патруля" будут работать круглосуточно 17:01
Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью 16:57
Минюст включил в перечень экстремистских организаций АУЕ 16:44
Путин ответил на вопрос о курсе доллара после выборов в США 16:37
Путин назвал политически мотивированным отказ ряда стран от газа 16:21
УЕФА отреагировал на отказ игроков "Краснодара" вставать на колено в матче ЛЧ 16:19
Путин заявил о рекордном числе санкций от администрации США 16:18
В Югре двое рабочих погибли при ремонте газопровода 16:10
В Лионе задержан вооруженный ножом человек 16:09
Путин направил Макрону соболезнования после терактов во Франции 16:04
Путин рассказал об отношении к нетрадиционным бракам 16:04
В Турции выставили на продажу 1700-летнюю ассирийскую церковь 16:01
Путин: России не к кому идти с протянутой рукой, в отличие от стран Европы 15:59
Видео: В Японии почтили память Рихарда Зорге 15:56
В Москве откроют завод по производству систем транспортировки вирусов 15:50
Мошенник украл автомобиль под видом аренды 15:48
Сына погибшего в Петербурге рэпера Энди Картрайта перевели в детский дом 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 16:57
Рубрика: Власть

Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что создание Союзного государства Беларуси и России оказалось очень полезным для социальной и гуманитарной сфер взаимодействия двух стран. Что же касается политических вопросов, то здесь следует действовать, исходя из потребностей сторон и исключительно на добровольной основе.

Отвечая на вопросы участников в 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!", он отметил, что в Союзном договоре есть ряд положений экономического и политического характера, которые пока не реализованы. "Но в социальной сфере мы прошли достаточно большой совместный путь и, на мой взгляд, это достаточно позитивно отражается на развитии нищих стран", - сказал российский лидер. Он напомнил, что за годы существования Союзного государства значительно упростился процесс передвижения граждан внутри объединения, решены многие вопросы, касающиеся социальных гарантий и ранка труда. "Много конкретных вопросов, реализация которых работает на благо граждан наших государств", - подчеркнул он.

Фото: Photoxpress
Начинается пробный этап отмены роуминга на территории Беларуси и России

Что же касается политической интеграции, то "здесь надо исходить из того, как складывается ситуация на сегодня", отметил Путин. "Во всяком случае, мы ничего не форсируем и будем исходить из реальных потребностей сегодняшнего дня и целесообразности реализации тех или иных шагов. И, что самое главное, без всякого сомнения это должно делаться исключительно на добровольной основе", - добавил он.

Президент РФ также указал, что весь план интеграции был составлен еще в 1999 году и ничего нового в него не вносится в связи с текущей обстановкой в странах-участницах.

Он рассказал и о позиции России относительно нынешней ситуации в Беларуси. По его мнению, вопрос о целесообразности проведения новых президентских выборов должен решать сам белорусский народ и руководство республики. "Мы в эти вопросы не лезем", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также считает, что всем участникам противостояния следует включиться в процесс подготовки конституционной реформы, о которой заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. Тем более, что она открывает перспективу для проведения новых выборов главы государства и парламента. "Это с его стороны значительный шаг навстречу политическим оппонентам", - полагает Путин. Поэтому было бы лучше, если бы все политические силы встроились в эту работу вместо того чтобы "огульно обвинять президента Лукашенко в том, что он хочет схитрить", добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Отношения России и Беларуси

Главное сегодня

Путин: Рост экономики России начнется через год
В Госдуме оценили идею начисления пенсий "по рангам"
Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
Собянин и Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры Московского региона
За сутки в России подтверждено 17 717 случаев COVID-19 в 85 регионах
Законы ноября серьезно изменят жизнь водителей и кадровиков
Верховный суд защитил права должников на единственное жилье