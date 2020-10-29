Путин: Мы не форсируем процесс интеграции с Беларусью

Президент России Владимир Путин считает, что создание Союзного государства Беларуси и России оказалось очень полезным для социальной и гуманитарной сфер взаимодействия двух стран. Что же касается политических вопросов, то здесь следует действовать, исходя из потребностей сторон и исключительно на добровольной основе.

Отвечая на вопросы участников в 12-го инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!", он отметил, что в Союзном договоре есть ряд положений экономического и политического характера, которые пока не реализованы. "Но в социальной сфере мы прошли достаточно большой совместный путь и, на мой взгляд, это достаточно позитивно отражается на развитии нищих стран", - сказал российский лидер. Он напомнил, что за годы существования Союзного государства значительно упростился процесс передвижения граждан внутри объединения, решены многие вопросы, касающиеся социальных гарантий и ранка труда. "Много конкретных вопросов, реализация которых работает на благо граждан наших государств", - подчеркнул он.

Что же касается политической интеграции, то "здесь надо исходить из того, как складывается ситуация на сегодня", отметил Путин. "Во всяком случае, мы ничего не форсируем и будем исходить из реальных потребностей сегодняшнего дня и целесообразности реализации тех или иных шагов. И, что самое главное, без всякого сомнения это должно делаться исключительно на добровольной основе", - добавил он.

Президент РФ также указал, что весь план интеграции был составлен еще в 1999 году и ничего нового в него не вносится в связи с текущей обстановкой в странах-участницах.

Он рассказал и о позиции России относительно нынешней ситуации в Беларуси. По его мнению, вопрос о целесообразности проведения новых президентских выборов должен решать сам белорусский народ и руководство республики. "Мы в эти вопросы не лезем", - подчеркнул Путин.

Президент РФ также считает, что всем участникам противостояния следует включиться в процесс подготовки конституционной реформы, о которой заявил глава Беларуси Александр Лукашенко. Тем более, что она открывает перспективу для проведения новых выборов главы государства и парламента. "Это с его стороны значительный шаг навстречу политическим оппонентам", - полагает Путин. Поэтому было бы лучше, если бы все политические силы встроились в эту работу вместо того чтобы "огульно обвинять президента Лукашенко в том, что он хочет схитрить", добавил он.