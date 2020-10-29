Путин рассказал о планах на приватизацию в 2021 году

Президент Владимир Путин рассказал о планах на расширение приватизации в следующем году. Так, по его словам, в 2021 году приватизацию планируется распространить на 180-186 акционерных обществ с госучастием и 86 унитарных предприятий.

"И еще за казной там тысяча с лишним, 1 300, по-моему, различных хозяйствующих субъектов, которые тоже предполагается задействовать в рамках процесса приватизации", - сообщил российский лидер, отвечая на вопросы участников форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!"

Президент РФ также выразил надежду, что работа в рамках приватизации будет проходить с иностранными партнерами.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!" допустил, что государство может принять решение о приватизации компаний с госучастием помимо тех, приватизация которых уже предусмотрена в бюджете.