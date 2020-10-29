Ярославская студентка стала "Красой России-2020"

Первокурсница Ярославского педуниверситета Альбина Королева получила корону победительницы конкурса "Краса России-2020".

Конкурс прошел в Сочи, за титул самой красивой россиянки боролись 49 девушек от 15 до 34 лет.

Альбина Королева - первокурсница факультета физической культуры ЯГПУ. В 2016 году в 14-летнем возрасте она принимала участие в конкурсе "Ярославская красавица", где заняла третье место.

Как говорится в анкете девушки, размещенной на странице "Красы России-2020" в соцсети, Альбина занималась художественной гимнастикой, играла на флейте и пела в ансамбле. Она - бывшая участница группы поддержки "Грация" хоккейного клуба "Локомотив", участвует во всевозможных съемках и показах, имеет съемочный опыт в кино, ведет прогноз погоды на ярославском телеканале. Очень любит камеру и хочет себя развивать в этой сфере, а также мечтает о большой и крепкой семье.

- Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня! - написала Альбина на своей странице в соцсети.

Фестиваль красоты и талантов "Краса России" - один из старейших конкурсов красоты на территории РФ. Помимо основного титула "Краса России" участница становится обладательницей титула "Miss Earth Russia" и представляет Россию на международном конкурсе красоты "Miss Earth", который проходит на Филиппинах. В состав жюри конкурса "Краса России" входят известные деятели культуры, шоу-бизнеса, политики, спортсмены, продюсеры.