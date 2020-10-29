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29.10.2020 / 18:58
Текст: Сергей Бабкин

Собянин назвал комендантский час из-за COVID-19 популистской мерой

Введение комендантского часа на фоне ситуации с коронавирусом в ряде стран выглядит как популистский шаг, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире "России 24".

"Забавно видеть, когда вводят комендантский час с 23:00 до 6:00, - отметил Собянин. - Не очень понимаю, в чем необходимость". Как считает глава города, даже в самых "неспящих" мегаполисах людей ночью на улице все равно гораздо меньше, чем днем. А соответственно и шансы заражения ковидом не так велики. "Мне кажется, это больше популистские меры", - сказал Собянин.

Также Собянин подтвердил ранее озвученный отказ от закрытия ночных заведений в Москве. По оценкам мэра, введенная сейчас система "чекинов" полностью обеспечивает контроль за эпидситуацией в ночном городе.

Власти Москвы не будут вводить пропускной режим
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