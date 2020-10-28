Система чек-ин в заведениях Москвы продлевается еще на месяц

Система чек-ин в столичных заведениях продолжит действовать до 29 ноября. Об этом в персональном блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

Он рассказал, что по итогам первой недели к системе присоединились более полутора тысяч развлекательных заведений. В их числе - рестораны и гостиницы, на которые действие указа о чек-инах формально не распространяется. "Но они добровольно пошли на этот шаг, так как осознают свою ответственность перед посетителями", - заметил Собянин. По его словам, в дальнейшем систему будут применять и в подразделениях правительства Москвы.

Система чек-ин, напомним, используется в ночных заведениях Москвы с 19 октября. На дискотеки и другие развлекательные мероприятия, которые проходят в ночное время, пропускают при условии регистрации номеров телефонов. За восемь дней, о чем ранее писала "РГ", около 1 700 посетителей получили уведомления о возможном контакте с заразившимся коронавирусом. Теперь им нужно сдать тест на COVID-19.