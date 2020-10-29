В Москве открылась выставка, на которой представлены работы участников конкурса "Придумано и сделано в России". Его во второй раз проводил Всероссийский музей декоративного искусства.

Здесь говорят, что конкурс - это не только возможность пополнить собственную коллекцию современного дизайна. На нем авторы могут "засветить" свои работы. В этот раз победителем как раз стал проект светильников. Работу Данила Карамушкина и Анны Ивановой "Переплетение каменных нитей" признали лучшей в номинации "Промышленный дизайн".

Светильники в виде керамических плафонов созданы по авторским трехмерным моделям. По словам авторов, керамический плафон - это что-то новое. При этом они готовы производить такие объекты в больших объемах, обращая внимание на покупателей с разным достатком.

Еще одним заметным осветительным прибором стала лампа "Лучина", придуманная и исполненная Кириллом Кошурниковым. Лаконичный дизайн и отсыл к истории, когда крестьянские избы освещались горящей щепой, прикрепленной к металлической подставке с корытом с водой, куда падал уголь.

Здесь же и впечатляющие стулья "Троица" от Дмитрия Рытяева, исполненные со спинками в виде старинных резных прялок. Комод "Калина красная", который Марина Васькина и Татьяна Ковалева сравнили с "прозрачным и звенящим русским мужиком". Как бы, должно быть, порадовался такой характеристике, автор "Калины красной" Василий Шукшин.

Но жюри больше запомнился компактный и увесистый столик "Звонец" в виде перевернутого колокола от Марины Шамсутдиновой.

Здесь действительно есть, на что посмотреть. Например, из-за ширмы "Шутихи" Ульяны Хохловой. Или на мелочницу "Сублимация", которую Ольга Хейфиц выполнила в виде медицинской маски.

Жаль, не оказалось среди победителей "самовара от гаджетозависимости", придуманного Юлией Корицей, о котором "Родина" уже рассказывала.

Всего в этом году оргкомитет получил 1122 заявки из 90 городов России. В шорт-лист вошли 135 работ от 110 дизайнеров из 24 городов. Его формировал экспертный совет, а победителей определяло Международное жюри.

Например, хранитель фонда дизайна, архитектуры и цифровых технологий музея Виктории и Альберта Кристофер Тернер по видеосвязи говорил, что русское искусство, как и всегда, приятно удивляет.

- У российского дизайна огромный потенциал и он имеет все шансы стать заметным игроком на международном рынке, - сказала Светлана Липкина, председатель отборочной комиссии конкурса.

В номинации "Ремесленный дизайн" победила Марина Акилова, автор керамических ваз "Из земли". Лучшей работой в номинации "Коллекционный дизайн" признан буфет "Модернист" Егора Бондаренко. В номинации "Этический дизайн" победителями стали Мария Гильманова и Ольга Кукоба: они представили на конкурс бокалы "Сливки", созданные из отходов керамического производства.

Что еще придумали дизайнеры из России, можно посмотреть на выставке во Всероссийском музее декоративного искусства - она продлится до 10 января. А здесь только часть из работ, представленных в экспозиции: