Новости

Во время выступления Трампа в небе над Аризоной перехватили самолет 03:02
WSJ: Желающим попасть в США придется предоставить биометрические данные 02:42
Ураган "Зета" вызвал массовые отключения света в Луизиане 02:36
Семак объяснил замену Дзюбы в матче с "Боруссией" 02:22
Еще четыре региона Испании ушли на карантин из-за коронавируса 02:15
Трамп заявил, что не знает написавшего о нем скандальную статью экс-чиновника 02:03
В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом 01:50
Ураган "Зета" обрушился на Луизиану 01:45
Выборы в США обойдутся в рекордные 14 миллиардов долларов 01:38
Toyota отзовет у владельцев 1,5 млн автомобилей 01:19
"Барселона" обыграла в гостях "Ювентус" 01:10
В США стал известен автор скандальной публикации о Трампе 00:53
Продажи оружия в США резко выросли на фоне пандемии коронавируса 00:29
В Москве появятся памятники маршалу Василевскому и протопопу Аввакуму 00:09
Правительство предоставит дополнительные средства на борьбу с COVID-19 28.10.2020
Правительство уточнит нормы подоходного налога по ставке 15% 28.10.2020
Кабмин рассмотрит норму налогового вычета за занятия спортом 28.10.2020
Фальков: МГТУ им. Баумана возобновит очное обучение с 29 октября 28.10.2020
Минздрав назвал условия, при которых коронавирус можно лечить дома 28.10.2020
Крупная сеть книжных магазинов готовится к банкротству из-за пандемии 28.10.2020
Байден проголосовал на выборах президента США 28.10.2020
Цены на новостройки будут расти вместе с инфляцией 28.10.2020
Названы причины катастрофы военного Ан-26 под Харьковом 28.10.2020
Антикоронавирусные меры в Москве нарушают 79% кинотеатров и ТЦ 28.10.2020
Стинг выпустит альбом дуэтов с Милен Фармер и Эриком Клэптоном 28.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
Задайте вопрос главе Рослесхоза Сергею Аноприенко
29.10.2020 01:50
Рубрика: Общество

В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко

В столице России от осложнений, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 66 пациентов. У всех была пневмония и положительный результат теста на COVID-19.

Лекарства для лечения COVID на дому получили более 36 тысяч жителей Москвы

Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в стране, в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Как ранее писала "Российская газета", эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Москве удалось стабилизировать. "Прирост заболеваемости и коэффициент распространения сейчас гораздо ниже, чем это было в самом начале октября", - отметила Елена Андреева, главный санитарный врач города.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин рассказал о волнах коронавируса
Меркель объявила о введении карантина в Германии
Собянин о COVID-19: Итоги двух недель вселяют осторожный оптимизм
Макрон выступил за диалог с Россией
Помощь из спецфонда получат около 25 тысяч детей с редкими заболеваниями
Председатель ВАК Владимир Филиппов: Система научной аттестации станет гибче и демократичнее
Роспотребнадзор напомнил о пользе гимнастики во время эпидемии