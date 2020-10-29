В Москве за сутки скончались 66 пациентов с коронавирусом

В столице России от осложнений, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 66 пациентов. У всех была пневмония и положительный результат теста на COVID-19.

Оперативный штаб, отслеживающий ситуацию с коронавирусом в стране, в очередной раз напоминает: при любых симптомах ОРВИ оставайтесь дома. Вызовите врача. Не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих.

Как ранее писала "Российская газета", эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в Москве удалось стабилизировать. "Прирост заболеваемости и коэффициент распространения сейчас гораздо ниже, чем это было в самом начале октября", - отметила Елена Андреева, главный санитарный врач города.