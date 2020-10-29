По данным Корпорации МСП, к концу лета 2020 года объем закупок 1756 крупнейших заказчиков РФ в рамках Федерального закона № 223-ФЗ превысил 1,9 триллиона рублей. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - более 60 миллиардов. Цифры солидные, особенно если учесть изменения, которые принесла пандемия коронавирусной инфекции. Дальневосточный федеральный округ не выбился из общего тренда, хотя особенности макрорегиона сказались и на закупочной деятельности компаний.

Увеличение объема закупок крупнейших заказчиков у средних и малых предприятий (МСП) на Дальнем Востоке наблюдалось еще в прошлом году.

- В Сахалинской области он вырос на 12 процентов к 2018-му, или на 1,32 миллиарда рублей, - рассказала представитель АО "Корпорация "МСП" Марина Полоус.

Показательна ситуация и в Приморье.

- В 2019 году количество поставщиков-субъектов МСП составляло 1497, что на 20,5 процента больше, чем в 2018-м, а стоимостной объем достиг более чем 27 миллиарда рублей, что на 24 процента больше, чем годом ранее, - привел данные консультант дирекции оценки и мониторинга соответствия корпорации Сергей Пакулов.

Для многих "малышей" выход на рынок закупок становится шансом взять курс на стабильное развитие, серьезную поддержку им обеспечивает государство. Например, в 2020 году изменились условия, прописанные в Федеральном законе № 223-ФЗ (именно по нему осуществляют закупки корпорации). Минимум объема закупок у МСП с 18 процентов общей стоимости договоров вырос до 20, а соглашений, подписанных по результатам процедур только для малого и среднего бизнеса, с 15 до 18.

Вряд ли для крупных корпораций новые условия окажутся трудновыполнимыми. Например, в ОАО "РЖД" по итогам 2019 года общий объем закупок у субъектов МСП больше чем в три раза превысил установленный нормами. В расчетах по филиалам в округах у одной и той же компании ситуация, как правило, различается, но даже при этом дальневосточные "дочки" промышленных гигантов часто демонстрируют очень хорошие показатели. Так, ООО "Транснефть - Дальний Восток" в 2019 году свыше 60 процентов закупок товаров и услуг совершило у малых и средних предприятий. За девять месяцев 2020-го - более 80 процентов.

Кстати, среди поставщиков из ДФО много микроорганизаций.

- Более крупные, - замечает начальник отдела подготовки и проведения торгов "Транснефти - Дальний Восток" Николай Третьяк, - пока чаще приходят из центральных и западных регионов страны, так что дальневосточникам есть куда расти и на что претендовать. Рынок услуг в основном отдан местным предприятиям - вывозить снег из Москвы или Казани никто сюда не поедет, как и обслуживать транспортную технику.

Практически все заказчики отмечают, что уровень квалификации предпринимателей при выходе на торги изменился в лучшую сторону даже по сравнению с прошлым годом. Ну а с тем, что было лет пять назад, - "небо и земля". Сказываются усилия и Корпорации "МСП", и самих покупателей: совместно и порознь они проводят обучающие конференции и "круглые столы", на которых разбирают типовые ошибки и проблемы, возникающие в ходе подготовки заявок.

В 2019 году свыше 60 процентов закупок товаров и услуг "Транснефть - Дальний Восток" совершила у малых и средних предприятий. За девять месяцев 2020-го - более 80 процентов

Эксперты считают, что на интерес предпринимателей к рынку закупок сильно повлияла пандемия. Выросло число заявок, многие владельцы бизнеса стали участвовать в новых для себя направлениях.

Еще один штрих, характеризующий изменение рынка закупок на Дальнем Востоке, - необходимость в некоторых случаях для поставщиков пройти предварительный квалификационный отбор (ПКО). Новшеством это требование не назовешь, оно отражено в законодательстве и последние годы практикуется у крупнейших заказчиков довольно широко.

Суть в том, что на торгах по некоторым видам работ и услуг (речь идет, например, о строительстве зданий и сооружений) заказчику особенно важно быть уверенным в квалификации, технических и экономических возможностях поставщиков. Для этого последним предлагается внести свою организацию в реестр ПКО, пройдя качественную и всестороннюю проверку - юридический статус, финансовое состояние, опыт, оснащенность техническими ресурсами, состав и аттестация персонала, разрешительная документация. Претендуя на участие в торгах, компания должна указать сведения о нахождении в этом реестре. Такой подход в свою очередь обеспечивает прозрачность проведения закупок и здоровую конкуренцию - квалификация и техническое оснащение уже не подвергается оценке заказчиком.

ПКО использует электронная площадка для торгов "РЖД", он есть в конкурентных закупках "Газпрома" и "Транснефти". Порядок проверки каждый заказчик устанавливает сам, проводит ее тоже сам.

- У нас ПКО был и раньше. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию, своевременную модернизацию своих объектов, "Транснефть - Дальний Восток" периодически планирует текущий и капитальный ремонт, техническое перевооружение зданий и сооружений, а также строительство новых. Это серьезные и ответственные работы. Конечно, ставку мы делаем на региональные организации через процедуру открытых закупок, - подчеркивает начальник службы подготовки производства управления капитального строительства ООО "Транснефть - Дальний Восток" Владимир Мневец.

Зачем ПКО нужен компаниям - понятно. Они минимизируют риск нарваться на недобросовестного демпингующего поставщика. Но дело в том, что этот жесткий отбор выгоден и подрядчикам. Нахождение в подобном списке - своего рода почетная грамота для предприятия. Тем более что, например, в той же "Транснефти" реестр ПКО выложен в открытый доступ на портале организации, доступен всем потенциальным подрядчикам.

- Если наши специалисты видят, что замечания некритические, мы помогаем этой компании исправить недочеты и организуем повторную проверку. Ведь зачастую потенциальному поставщику бывает достаточно внести изменения в документацию, - уточняет Владимир Мневец.

Крупные организации оказывают не только консультационную поддержку своим подрядным организациям, но и в ряде случаев берут на себя часть их расходов.

- К примеру, в ООО "Транснефть - Дальний Восток" действует механизм компенсации фактически понесенных затрат подрядных организаций, связанных с перебазированием (если данные условия предусмотрены контрактом). Такая поддержка активно оказывается подрядчикам, работающим на крупных объектах строительства, - дополняет Владимир Мневец. - К сожалению, многие предприниматели ошибочно полагают, что попасть в реестр или выиграть закупку сложно. Это совсем не так. На интернет-порталах организаций, в частности, на официальном сайте ООО "Транснефть - Дальний Восток", размещены инструкции, есть контакты ответственных лиц, готовых оказать помощь.

…Поставленную правительством задачу выйти к 2024 году на ежегодный объем закупок у малого и среднего бизнеса в пять триллионов рублей глава Корпорации МСП Александр Браверман считает достижимой. По его мнению, расширение круга заказчиков для этого не потребуется. Дело лишь за тем, чтобы стимулировать предпринимателей на качественное исполнение закупок и самих заказчиков - на работу с малым бизнесом.