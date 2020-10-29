В акватории Находки ликвидировали нефтяное пятно

В Приморском крае ликвидировали нефтяное пятно, обнаруженное в акватории Находки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Отмечается, что в отношении КГУП "Примтеплоэнерго" Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора проводит внеплановую проверку в течение 20 рабочих дней. В адрес нескольких компаний и учреждений направлены предостережения о недопустимости нарушения требований природоохранного законодательства.

Напомним, что о разливе нефтепродуктов в Японском море около Находки стало известно 21 октября. Площадь пятна составляла около 35 тысяч квадратных метров.