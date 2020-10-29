Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался от осложнений из-за COVID-19

Сегодня в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19, скончался глава администрации Уфы Ульфат Мустафин. Он боролся с тяжелой болезнью 35 дней. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Накануне глава региона рассказал, что заболевание Мустафина протекает тяжело, у мэра высокий процент поражения легких, кроме того, лечение осложнялось преклонным возрастом. Он выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ульфат Мустафин возглавил администрацию Уфы ровно два года назад, 29 октября 2018 года. Ему был 61 год. Трудовая деятельность Мустафина была связана с жилищно-коммунальной сферой и системой "Газпрома". Его госпитализировали около месяца назад, все это время обязанности мэра исполнял первый заместитель градоначальника Радмил Муслимов.

На сегодня в Башкирии, по информации министерства здравоохранения республики, количество инфицированных COVID-19 составило 10586 человек (за сутки прибавилось 85 случаев), выздоровело 9555, умерло 52 человека.