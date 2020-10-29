Начальник нижегородского райотдела полиции осужден за коррупцию

Ковернинский районный суд приговорил начальника местного отдела полиции к 8 годам колонии строгого режима за коррупционные преступления. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что будучи начальником Ковернинского райотдела, подполковник полиции, желая получить звание полковника, обратился с просьбой о содействии к главному кадровику МВД по региону.

Тот воспользовался своими должностными полномочиями и за вознаграждение - бытовую технику стоимостью около 40 тысяч рублей - способствовал присвоению коллеги нового звания и оказывал общее покровительство по службе.

Также подсудимый, будучи в курсе работы без лицензии и регистрации пунктов приема металлолома в Ковернинском и Сокольском районах, не предпринимал мер по их закрытию. За это он получил от двух организаторов пунктов взятки в размере 355 и 230 тысяч рублей.

На суде экс-начальник свою вину полностью признал. Суд приговорил его к лишению свободы, а также к запрету занимать определенные должности сроком на 6 лет и к штрафу в размере 2,25 миллиона рублей. Также подсудимый был лишен звания полковника полиции. Приговор в законную силу пока не вступил.