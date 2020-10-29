Власти Башкирии помогут перевезти туриста, умершего в Турции от COVID-19

Власти Башкортостана начали заниматься вопросом транспортировки тела скончавшегося в Турции 60-летнего туриста. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитет республики по внешнеэкономическим связям.

Известно, что житель Башкирии отправился на отдых в Анталью со своей супругой в конце сентября. Вскоре после приезда ему стало плохо. В больнице мужчине поставили диагноз - COVID-19. Через несколько недель мужчина умер. После этого его вдове выставили счет за лечение, без погашения которого вывезти тело было невозможно.

Женщина обратилась за помощью к властям республики. По поручению главы региона Радия Хабирова решением вопроса занялся региональный комитет по внешнеэкономическим связям.