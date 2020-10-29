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29.10.2020 05:52

Ждут у стойки

В Омске открыли центр обработки данных
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 245(8299)
Омский центр обработки данных (ЦОД) пока состоит из одного машинного зала, но авторы проекта заявляют, что уже через год их будет четыре.

Стандарт Tier 3 обеспечивает уровень бесперебойной работы и надежности дата-центра на уровне 99,9 процента.

Проект подготовила специализированная новосибирская компания. К узлу связи подключены все основные провайдеры Омска. Скорость внутри комплекса составит порядка 400 гигабит в секунду. Авторы утверждают, что по уровню оснащения омский ЦОД не имеет себе равных за Уралом.

- Общая площадь объекта - тысяча квадратных метров. Мощность - один мегаватт (плюс резервный канал электропитания такого же объема) - позволяет разместить в четырех машинных залах до 132 стоек. При необходимости их число можно увеличить до двусхот, - поясняет директор дата-центра Сергей Лекаревич. - Инвестиции только в строительство здания составили четыреста миллионов рублей. Стойки для размещения серверного оборудования обошлись порядка ста миллионов рублей каждая.

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Десять миллионов рублей в виде льготного займа предпринимателям выдал Омский региональный фонд микрофинансирования субъектов МСП. В первый год работы ЦОД рассчитывает получить 100 миллионов рублей дохода.

Дата-центр будет предоставлять услуги по хранению, обработке и резервному копированию значительного массива данных. Это избавит клиентов от необходимости оборудовать и содержать собственные серверные хранилища файлов.

Штатное расписание нового дата-центра предполагает сорок высококвалифицированных рабочих мест со средней зарплатой в шестьдесят тысяч рублей.

- Двадцать специалистов уже приняты на работу. Проблем с кадрами нет. Омские вузы готовят современных ИТ-инженеров конкурентного уровня, - пояс-няет технический директор центра, заведующий кафедрой "Информатика и вычислительная техника" Омского государственного технического университета Александр Грицай.

Пока в центре работает 22 стойки. В списке первых клиентов - местные предприятия крупного и среднего бизнеса. Авторы проекта надеются привлечь к сотрудничеству компании из других регионов Сибири, а также из Казахстана. По мнению специалистов, партнерами ЦОД могут стать и государственные учреждения, которые сегодня аккумулируют колоссальный массив данных.

Фото: Сергей Куксин
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- Кроме того, планируем работать с вузами и ссузами, которым интересна возможность надежного хранения большого количества информации, - отметил Александр Грицай.

- По оптимистичному прог-нозу, ЦОД сможет выйти на проектную мощность к концу 2021 года. Хотя многое будет зависеть от того, насколько быстро изменится психология руководителей предприятий и организаций. Пока далеко не все понимают важность корпоративной информации и необходимость ее надежного хранения, - резюмирует Сергей Лекаревич.

Кстати

Несколько лет назад в регионе уже предпринимали попытку строительства ЦОД "Омский", рассчитанного на две тысячи стоек. Проект, претендующий на статус межгосударственного, предполагал также создание индустриальной зоны с ИТ-комплексом, кампусом, конгресс-центром, гостиницей и строительство жилого микрорайона. В его осуществлении планировали задействовать более десяти тысяч специалистов. Первоначальный объем инвестиций составлял двенадцать миллиардов рублей. Проект, инвестором которого выступал турецкий заказчик, получил одобрение минэкономразвития РФ и Агентства стратегических инициатив. Ввести в эксплуатацию первую очередь ЦОД планировали в 2016-м. Однако из-за изменения внешнеполитической ситуации реализацию амбиционных планов отложили, а затем и вовсе "заморозили".

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

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