В регионах Сибири подешевела ипотека, но подорожало жилье

Спрос на жилье в новостройках в регионах Сибири пошел вверх. За квартал он вырос на три процента, за год - почти на тринадцать.

- Ажиотажный интерес к приобретению квартир в строящихся объектах стал следствием сразу нескольких факторов. Прежде всего это госпрограмма льготной ипотеки, которая начала действовать в середине апреля и недавно была продлена до 1 июля 2021 года, - пояс-няет руководитель сектора первичной недвижимости компании "Авито" Дмитрий Алексеев. - Свою роль сыграла и нестабильная экономическая ситуация, спровоцированная пандемией и ослаблением курса рубля. Она заставила задуматься о покупке жилья как о способе сохранения сбережений. К стимуляторам спроса также можно отнести расширение программы материнского капитала и увеличение размера соответствующих выплат.

Омская область демонстрирует особенную динамику. Здесь спрос на "первичку" за последний квартал увеличился на 38 процентов, а годовой рост составил 63 процента. Сказалось введение дополнительных стимулов.

- Если на федеральном уровне льготная ипотечная ставка составляет 6,5 процента годовых, то омичам она доступна под 3,1 процента, - сообщила корреспонденту "РГ" министр экономики Омской области Анна Негодуйко. - На субсидирование процентной ставки из средств областного бюджета выделено порядка 250 миллионов рублей. Программу реализует Омская региональная ипотечная корпорация.

Вводить дополнительные льготы власти заставляет существенное отставание от соседей по объемам жилищного строительства. Пандемия коронавируса еще более усложнила ситуацию. По прогнозу регионального минстроя, плановые показатели года (567 тысяч квадратных метров жилья) могут снизиться на двадцать процентов.

Аналитики утверждают, что, несмотря на льготные условия ипотеки, темпы появления новых проектов замедлились не только в Прииртышье, но и в других регионах СФО. Пандемия и ограничительные меры стали сдерживающим фактором ввода объектов в эксплуатацию, а девелоперы, наблюдая за изменениями рынка, заняли выжидательную позицию.

Тем временем цены на новостройки пошли вверх. По данным "Авито", средняя стоимость "квадрата" первичного жилья в стране достигла 90 194 рублей. В лидерах по-прежнему Москва - здесь квадратный метр обойдется новоселам в 186 026 руб-лей. А вот на втором месте оказался Сочи (127 038 руб-лей), потеснив Санкт-Петербург (125 479 рублей).

В регионах Сибири цены на "первичку" выросли за квартал до пяти процентов, за год - до 82. При этом в Омской области годовой рост составил лишь процент - до 43 174 рублей за квадратный метр.

Тем временем

Омск стал первым в СФО по стоимости элитных однокомнатных квартир на вторичном рынке. Такой вывод сделали аналитики ЦИАН, которые в октябре этого года провели соответствующее исследование. "Чемпионом" признана квартира площадью 53,5 "квадрата" с дизайнерским ремонтом в доме на улице Красина, построенном четырнадцать лет назад. Ее цена - 13,9 миллиона рублей. За такую же сумму можно купить однушку в московских Раменках или на проспекте Мира.

На втором месте - Новосибирск, где за одиннадцать миллионов рублей продают квартиру площадью 70,8 квадратных метра в девятиэтажке рядом со станцией метро "Красный проспект". В эту сумму включена стоимость двух мест в подземном паркинге.

В Томске, Красноярске, Абакане верхняя планка для однокомнатных квартир на вторичном рынке закрепилась на отметке в семь миллионов рублей. В такую сумму продавцы оценивают выгодное расположение домов, евроремонт, шумоизоляцию, видеонаблюдение и кондиционирование. В Горно-Алтайске и Кызыле максимальная цена однокомнатных лотов составляет 3,78 миллиона рублей (за 48 квадратных метров площади) и 3,07 миллиона (за 33 "квадрата") соответственно.