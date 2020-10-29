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29.10.2020 16:12
Рубрика: Культура

Съемки боевик "Баренцево море" перенесли на май

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Алексей Михайлов/РГ Фото: Алексей Михайлов/РГ
Фото: Алексей Михайлов/РГ

Съемки остросюжетного шпионского боевика с рабочим названием "Баренцево море", которые планировались в Мурманской области на конец октября 2020 года, перенесены на весну.
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- Ранее фильм планировалось снимать на юге, в Москве и в Мурманской области, - сообщили в региональном Центре развития кинопроизводства. - Но из-за сложной эпидемической ситуации съемки перенесены на май 2021 года. При этом в Мурманской области предполагается отснять весь фильм.

Напомним, "Баренцево море станет продолжением известного военного сериала "Черное море". Действие фильма происходит в 1944 году. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется диверсия в одном из крупных арктических портов, через который Советский Союз получает жизненно необходимую помощь от союзников по ленд-лизу. Сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы предстоит уже знакомым зрителю "Черного моря" героям - сотрудникам военной контрразведки "СМЕРШ" Елене Солей и Сергею Сабурову, роли которых исполняют Екатерина Вилкова и Павел Трубинер.

Заполярье намерено вернуть себе статус "главной северной кинобазы"", которой оно являлось во времена СССР. Здесь было частично или полностью снято около 140 кинолент, пока с распадом Советского Союза не развалилась советская киноиндустрия. В последние десять лет, благодаря удобному географическому положению региона, близости к центру страны и уникальному разнообразию природных ландшафтов Кольского полуострова, интерес представителей кинобизнеса к Мурманской области вновь растет.

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