Глава Крыма допустил ужесточение режима подачи воды

График подачи воды в Симферополе и прилегающих населенных пунктов может быть ужесточен в конце года. Если такое решение будет принято, вода будет подаваться по два часа утром и вечером. Но такой вариант возможен при самом худшем прогнозе. Об этом в эфире телеканала "Крым 24" заявил глава РК Сергей Аксенов.

- Скорее всего, график останется в сегодняшнем режиме. Но при пессимистичном сценарии развития событий подача воды будет производится по два часа утром и вечером, что станет последним ужесточением, если к этому подведет ситуация,- уточнил он.

По его словам, сейчас около 50 тысяч кубометров воды поступает в Симферополь из подземных источников. Но до апреля объем подачи из водозаборов увеличится.

- В результате всех мероприятий - бурения скважин и прокладки водоводов в общей сложности до 18 апреля поэтапно мы получим из 18 скважин где-то 58 тысяч кубометров воды дополнительно в сутки, - пояснил он. - В общем это даст Симферополю стабильное водоснабжение вне зависимости от погодных условий около 110 тысяч кубометров в сутки при потреблении 160 тысяч сегодня.

Аксенов также напомнил, что впервые в истории России опреснительная станция будет питать Симферополь. Предполагается, что две пилотные установки мощностью 20 тысяч кубометров воды в сутки установят в поселке Фрунзе Сакского района. Эта точка находится всего в 10 километрах от магистрального водовода.

Как сообщалось ранее, к 2024 году благодаря реализации утвержденного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным комплексного плана обеспечения надежного водоснабжения Крыма и Севастополя, полуостров должен избавиться от дефицита воды.

На 2020-2024 годы предусмотрено 14 мероприятий, на которые из федерального бюджета планируется направить 48 миллиардов рублей. Это прежде всего снижение потерь в сетях водоснабжения, геологическое изучение и разведка водозаборов для увеличения забора подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями и переброска воды между существующими гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в систему водоснабжения Севастополя.