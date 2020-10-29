Глава Кубани продлил режим повышенной готовности до 15 ноября

В четверг губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

В документе говорится, что все организации, расположенные на территории Кубани, обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Причем это касается и всех индивидуальных предпринимателей.

А также в нем напоминается, что в РФ на днях был введен всеобщий масочный режим. Поэтому все жители Кубани, согласно постановлению губернатора, обязаны использовать средства защиты органов дыхания в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах, при посещении мест массового пребывания людей, а также, в иных общественных местах скопления людей.

В этом документе говорится, что все "индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Кроме того, по-прежнему необходимо контролировать соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра".

Кроме того, по-прежнему сохраняется введенный ранее главой региона запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. При этом "число участников деловых мероприятий по-прежнему ограничивается количеством в 100 человек".

А жителям края с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет следует соблюдать режим самоизоляции.

По данным министерства здравоохранения края, за последние сутки на Кубани зарегистрировано 132 новых заболевших коронавирусом (инфекция была выявлена в 25 муниципальных образованиях). Среди заразившихся 69 женщин и 63 мужчины в возрасте до 92 лет. В том числе, заболели 11 детей, младшему из которых один год, а старшему - 16. Больше всего положительных результатов исследований на COVID получено в Краснодаре - 51.

Всего за период пандемии в регионе коронавирус подтвердился у 17 тысяч 119 пациентов, в том числе у одной тысячи 486 несовершеннолетних. 407 человек скончались.