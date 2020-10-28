Российским регионам предстоит сверить свои режимы повышенной готовности против распространения новой коронавирусной инфекции с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ, которое с 28 октября вступило в силу.

Корреспонденты "Российской газеты" узнали, какие из предложенных мер уже действуют.

Что постановил Роспотребнадзор

В документе есть пять серьезных требований, которые предстоит выполнять из-за сезонного обострения ковидной инфекции.

Первое - это "поголовный" масочный режим во всех общественных местах и на транспорте, а также в лифтах и на парковках. И это не рекомендация, а считайте - приказ. В документе так и сказано: высшим должностным лицам регионов "обеспечить контроль за исполнением пункта 1 настоящего Постановления".

Второе - обеспечить своевременное принятие противоэпидемических мер, направленных на стабилизацию обстановки.

Третье - принять меры, в том числе ограничительные, для защиты тех, кто входит в группы риска. В первую очередь - людей в возрасте 65+ и хронических больных.

Третье - запретить все развлекательные мероприятия и работу ресторанов, кафе и прочего общепита с 23:00 до 6:00 часов.

Четвертое - усилить режим дезинфекции в такси, автобусах, трамваях, метро, в электричках, ресторанах и кафе, в кино и театрах. Короче - везде, где собирается много народа.

И, наконец, пятое - проводить тестирование на ковид не менее 150 исследований на 100 тысяч населения. Это в среднем за семь дней.

Последние четыре требования носят рекомендательный характер. То есть регионы сами решают - вводить их или нет. Все зависит от ситуации. Но ее сейчас мало где можно назвать спокойной.

Маски не для галочки

В Тверской области обязательный масочный режим введен с 12 октября. Он действует не только в самом транспорте, но и на вокзалах, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и в тоннелях.

Маски надо обязательно носить в деловых и торговых центрах, магазинах, организациях культуры, медицинских учреждениях, зданиях, где работают мировые судьи. Пока за нарушение этих правил никого не штрафовали.

В Санкт-Петербурге за соблюдением масочного режима строго следят специальные рейды (их число в последние дни увеличилось в несколько раз). Наказание для того, кто пытается проехать в автобусе или метро без маски, - штраф четыре тысячи рублей. За повторное нарушение - пять тысяч.

В Нижегородской области тоже проводят рейды. Только в центральном Нижегородском районе города с 23 по 25 октября проверено около 60 организаций. К ежедневным проверкам в общественном транспорте подключились и волонтеры. С 20 октября указ губернатора уточнил правила ношения масок. В документе прописали, что маска должна не просто присутствовать на голове, как это часто бывает, а защищать органы дыхания.

В Тамбове земляков приучают к маскам волонтеры. Они раздают их бесплатно пассажирам общественного транспорта. На этой неделе планируют подарить десять тысяч штук. Аналогичные акции ранее проводили в Брянске. Штраф за пребывание в общественных местах без маски - от одной до 30 тысяч рублей.

А в Ивановской области решили ежедневно передавать работодателям данные об их сотрудниках, которые не носят маски. Предполагается, что в организациях применят к "диссидентам" какие-то меры воздействия.

Тотальный масочный режим с 16 октября введен и в Ростовской области. А в Ярославской области его с весны так и не отменяли.

6+ и 65+ отправили по домам

В Тульской области с 27 октября по 9 ноября ввели обязательный режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

Блокировки проездных билетов, как весной, не будет. Работодателям необходимо перевести работников этой возрастной группы на удаленку или предоставить им оплачиваемый отпуск, или оформить больничный.

Можно посещать магазины, выносить мусор, гулять с домашними животными, но все в пределах 100 метров от дома. Даже те, кому разрешено ездить на работу, в остальное время должны соблюдать режим самоизоляции. В Ростовской области аналогичная ситуация.

В Башкирии власти республики пока только объявили, что в ближайшее время всех граждан старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, могут вновь отправить на обязательную самоизоляцию. А сейчас им рекомендовано по возможности сократить количество контактов. Волонтеры Башкирии уже заявили о готовности помогать пожилым с доставкой продуктов и лекарств.

Коснулись антиковидные меры и детей. В Кемеровской области губернатор распорядился с 26 октября перевести все школы, техникумы и колледжи, где обнаружен ковид, на дистанционный режим.

В Воронежской области очередные строгости введены с 23 октября. Запрещены школьные экскурсии за пределы региона. До 8 ноября приостановлена спортивная подготовка детей (кроме индивидуальной). А работодателям области рекомендовано максимально перевести сотрудников на удаленку или отправить в ежегодный оплачиваемый отпуск, отдав предпочтение родителям (опекунам) младшеклассников. Если, конечно, работники не против.

За анализами не постоим

Как сообщили в администрации Нижегородской области, на 27 октября в регионе уже почти 1,2 миллиона человек сдали тесты на коронавирус. В том числе за последние сутки - около 13 тысяч.

В среднем за неделю охват тестированием составил 390,4 теста на 100 тысяч населения. Это более чем в два раза превышает норматив, установленный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ.

В период школьных каникул в Ивановской области тоже активно проводят тестирование. Оно касается учителей. Мазки берут в школьных медкабинетах по графику, чтобы исключить скопление людей. Итоги подведут к 6 ноября.

Ночные посиделки отменяются

В Новосибирской области вновь вступили в силу ограничения на работу предприятий общественного питания. С 26 октября им предписано приостановить оказание услуг с 12 ночи до восьми утра.

Исключение составляют предприятия общепита, работающие в гостиницах, на железнодорожных вокзалах, в аэропорту. Также в ночное время запрещено проведение массовых мероприятий. Но эта мера не затронет предприятия и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют доставку заказов.

Как рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, изначально планировали ограничить работу общепита с 23:00 часов. Однако после консультаций с предпринимателями принято решение прекращать работу в полночь.

В Кузбассе - свое расписание. До 22 ноября организации общепита приостановили оказание услуг посетителям с 23:00 до 8:00. А спортивные и физкультурные мероприятия теперь проводят без зрителей.

В Башкирии время работы ресторанов и остальных предприятий общественного питания ограничили в конце прошлой недели. Их расписание совпало с рекомендациями Роспотребнадзора: они закрыты с 23:00 до 6:00. Не касается это требование только объектов придорожного сервиса. Ранее в Башкирии уже запретили проведение банкетов и корпоративов в ресторанах и кафе.

В Санкт-Петербурге ограничения вступили в действие с 26 октября. Работа кафе, ресторанов и баров в ночное время приостановлена - они закрываются ровно в 23:00. Здесь тоже сделано исключение для кафе в аэропорту, на вокзалах и АЗС. Ограничения продлятся как минимум по 29 ноября.

Кроме того, запрещена деятельность детских игровых комнат площадью больше 50 квадратных метров в торгово-развлекательных комплексах.

На Брянщине работу предприятий общепита и различных культурно-досуговых учреждений после 23 часов запретили еще 19 октября. В Ростовской области - ночные ограничения начинают действовать с 22 часов.

В Карелии общепиту запретили проводить развлекательные и танцевальные мероприятия. Запрет не касается выступлений музыкантов и певцов, поскольку их можно организовать с соблюдением социального дистанцирования. С 20 октября в Нижегородской области проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе пока только ограничили. Они под запретом с полуночи и до шести утра.

И такие меры тоже

Госжилинспекция Воронежской области ужесточила контроль за дезинфекцией детских площадок и подъездов в многоэтажках.

В Башкирия с прошлой недели на крупных предприятиях и учреждениях начали работать почти пять тысяч антиковидных инспекторов, которые следят за соблюдением санитарных и эпидемиологических требований.

В Тульской области для бесперебойного оказания медицинской помощи на работу выходит молодежь. На дистанционное обучение переводят студентов 3-х - 6-х курсов и ординаторов Медицинского института Тульского госуниверситета. Место работы студенты выбирают самостоятельно: это могут быть не только инфекционные госпитали, но и поликлиники.

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