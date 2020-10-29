Новым сенатором от Севастополя стал участник Крымской весны

Представлять Законодательное собрание Севастополя в Совете Федерации РФ будет депутат от "Единой России" Сергей Колбин. Решение принято сегодня на внеочередной сессии ЗС.

На пост претендовал также представитель КПРФ Роман Кияшко. Его кандидатуру поддержали три депутата, а Колбина - 20.

В сентябре 2019 года, после обновления состава городского парламента, сенатором от Заксобрания Севастополя была выбрана Екатерина Алтабаева. Однако через год победивший на выборах губернатора Севастополя Михаил Развожаев сделал ее своим представителем в Совфеде.

Сергей Колбин стал депутатом ЗС в сентябре 2019 года. До этого он возглавлял севастопольское управление Росгвардии, а прежде был главой городского отряда спецподразделения "Беркут". Вместе с другими бойцами нес службу по охране правопорядка во время стихийных митингов на киевском "майдане" зимой 2013-2014 годов, которые привели к госперевороту на Украине в феврале 2014 года. Вернувшись в Севастополь, Колбин стал одним из активных участников Крымской весны, его отряд дежурил на блокпостах при въезде на Крымский полуостров. Об этих событиях он рассказал в интервью "РГ".

Справка "РГ"

Сергей Колбин родился 29 октября 1969 года в Пензе. В 1991 году окончил Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и связи, а в 2008-м - Академию труда и социальных отношений образовательного учреждения профсоюзов в Москве. С 1991 по 1994 год служил в подразделениях специального назначения в Москве, Калуге, Николаеве, Одессе. С 1994 по 2001 год - в нацгвардии Автономной республики Крым и города Севастополя. Затем отвечал за профподготовку сотрудников милиции в Севастополе. С 2004 по 2016 год командовал севастопольским отделением ОМОН "Беркут". В 2016 году назначен начальником управления Росгвардии по Севастополю. В 2019 избран депутатом Заксобрания Севастополя II созыва.