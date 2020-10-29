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29.10.2020 09:51
Рубрика: Общество

Россияне назвали самые загрязненные города и места с лучшей экологией

Текст: Юлия Мякишева

Жители российских городов оценили экологическую обстановку, качество воздуха, воды, продуктов и чистоту.

В опросе приняли участие по 1000 респондентов из миллионников и по 700 - из городов с населением от пятисот тысяч. Опрошенные - экономически активное население старше 18 лет. Итоги исследования опубликовал сегодня портал Superjob.

Так, Тюмень и Казань назвали городами с лучшей экологией, а Тольятти и Рязань - самыми загрязненными. По мнению опрошенных, самая свежая вода в Иркутске и Красноярске. Самый чистый воздух в Тюмени и Краснодаре, лучшая еда в Набережных Челнах и Махачкале. С утилизацией отходов лучше всего справляются в Тюмени и Набережных Челнах.

Фото: iStock
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84 процента опрошенных в Тюмени оценили экологическую обстановку как хорошую и нормальную. Местные жители высоко оценили продукты питания, утилизацию отходов, качество воздуха (3,6 - 3,7 балла из 5). В Казани, занявшей второе место, эти показатели чуть ниже. На третье место в общем рейтинге городов исследователи поставили Краснодар.

Следующие десять в списке по удовлетворенности жителей экологией - Набережные Челны, Томск, Барнаул, Ижевск, Хабаровск, Владивосток, Уфа, Новосибирск, Пенза, Ярославль. Отметим, исследователи не добавили в сравнение Москву и Санкт-Петербург.

Последние места в списке заняли Новокузнецк, Тольятти, Рязань. Жители этих городов больше всего недовольны воздухом, экологическую ситуацию немногие считают нормальной.

В Екатеринбурге экологией довольны только 12 процентов жителей, удовлетворены - 45 процентов. Население недовольно качеством воды и поставило ему меньше тройки из пяти баллов. Соседи - челябинцы - на 34 процента довольны состоянием столицы Южного Урала. Своему воздуху они поставили 2,4 балла.

Кстати, накануне на межрегиональном совещании по вопросам окружающей среды при Генпрокуратуре РФ городами с самым плохим воздухом на Урале назвали Курган и Магнитогорск.

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