В Курган прибыл сводный отряд военных медиков

Сводная бригада военных медицинских специалистов Минобороны России прибыла в Курган и скоро приступит к оказанию консультативной помощи и лечению больных коронавирусной инфекцией в лечебных учреждениях региона. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Днем ранее стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился оказать врачебную помощь медикам Курганской области в борьбе с распространением коронавирусной инфекции . Сообщалось, что для этого в регион направят сводную бригаду военврачей. Они не только займутся приемом в местных больницах и клиниках инфицированных COVID-19 жителей области, но и организуют консультации для гражданских коллег.

В военном ведомстве корреспонденту "РГ" сообщили, что в врачебно-сестринскую бригаду включили специалистов, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Это реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи.

С просьбой помочь курганским медикам Шойгу попросил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В свою очередь, он тоже направил в охваченный коронавирусом регион группу специалистов. Их задача - оказать местным врачам организационно-методическую и практическую помощь в борьбе с распространением опасной инфекции.