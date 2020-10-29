Регионы получат от кабмина 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство по поручению президента РФ выделит регионам 11 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что Владимир Путин распорядился помочь субъектам федерации для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медицинских организаций.

"При этом президент особо подчеркнул, что эти средства должны быть направлены именно на борьбу с инфекцией. Специально на эти цели, а не какие-то другие", - указал глава кабмина.

Регионы получат для этого 10 миллиардов рублей, еще один миллиард - на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию.