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29.10.2020 13:22
Рубрика: Власть

Регионы получат от кабмина 11 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство по поручению президента РФ выделит регионам 11 миллиардов рублей на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что Владимир Путин распорядился помочь субъектам федерации для закупки средств индивидуальной защиты и систем тестирования на коронавирус, а также выделить субсидии на транспортное обслуживание нуждающихся в этой поддержке и улучшение материально-технической базы медицинских организаций.

"При этом президент особо подчеркнул, что эти средства должны быть направлены именно на борьбу с инфекцией. Специально на эти цели, а не какие-то другие", - указал глава кабмина.

Регионы получат для этого 10 миллиардов рублей, еще один миллиард - на поддержку региональных лабораторий, которые тестируют на коронавирусную инфекцию.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Пандемия коронавируса COVID-19

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