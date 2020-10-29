Российский Grand cancan умножает коллекцию мировых призов

Состязание в Боготе всегда особенно напряженное, потому что здесь соревнуются только фильмы-лауреаты других фестивалей - то есть, как заявили организаторы фестиваля, "лучшие из лучших". Свою задачу этот фестиваль видит в поиске и открытии новых талантов - в свое время именно здесь начинали свой звездный путь такие ныне признанные мастера, как Педро Альмодовар, Алехандро Гонзалес Иньярриту, Хулио Медем, Пон Чжун-хо. В конкурсе этого года участвовали картины из Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии, США, Хорватии и других стран мира.

Grand cancan был задуман автором после посещения одного из спектаклей Московского театра оперетты. Познакомившись с его талантливой труппой, Михаил Косырев-Нестеров решил снять музыкальный фильм на основании рассказов ведущих артистов театра об их непростой, невидимой для зрителей жизни. В результате звезды театра Елена Зайцева, Павел Иванов, Яна Иванова сыграли в фильме самих себя. И поскольку действие происходит в театре, звучит много музыки из оперетт и мюзиклов, идущих в репертуаре, - музыка здесь включена в действие и играет важную драматургическую роль. Оригинальный замысел и его блестящее воплощение уже получили признание жюри многих международных конкурсов.

Путь фильма по мировым фестивалям продолжается в Испании, Чили и США.