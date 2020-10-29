Российский Grand cancan умножает коллекцию мировых призов

Новости

В Подмосковье в лесу найден ребенок-отшельник 29.10.2020
Россия заняла второе место в мире по производству сервисных роботов 29.10.2020
Милорад Додик: Республика Сербская ожидает российскую вакцину от COVID-19 29.10.2020
Герман Греф не вошел в обновленный совет директоров "Яндекса" 29.10.2020
Правительственная комиссия поддержала концепцию нацпроекта по туризму 29.10.2020
Зарплаты на стройках выросли в пять раз 29.10.2020
"Спортмастер" в ЮВАО могут закрыть за нарушения мер профилактики COVID-19 29.10.2020
В Германии автомобиль въехал в группу велосипедистов 29.10.2020
В армии коронавирусом больны почти 3 тысячи военнослужащих 29.10.2020
Минздрав опроверг сообщения о приостановке испытаний вакцины от COVID 29.10.2020
Лукашенко подписал распоряжение о подготовке ВНС 29.10.2020
Губернатор Подмосковья сделал прививку от коронавируса 29.10.2020
Испанские депутаты одобрили продление режима ЧП до 9 мая 29.10.2020
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве 29.10.2020
Знакомый экс-полковника Стенина получил срок за подделку доказательств 29.10.2020
Минск ограничивает въезд из Латвии, Литвы, Польши и Украины 29.10.2020
Мэрия Москвы объяснила функцию QR-кодов в барах 29.10.2020
На танкере "Генерал Ази Асланов" завершены все следственные действия 29.10.2020
Ребенок-инвалид из Таганрога получит жизненно необходимые лекарства 29.10.2020
В Петербурге освятят четыре памятника Иоанну Кронштадтскому 29.10.2020
Собянин рассказал, где чаще всего в Москве заражаются коронавирусом 29.10.2020
Вдову погибшего в Петербурге рэпера Картрайта оставили под стражей 29.10.2020
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года 29.10.2020
Росстат: Розничные цены на бензин в России стабильны 29.10.2020
В Болгарии медсестры вышли на протест из-за низкой оплаты труда 29.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Куда поедут российские туристы на новогодние праздники
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Что изменится в жизни россиян в ноябре
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
Задайте вопрос директору ГМИИ им. А.С. Пушкина Марине Лошак
29.10.2020 22:57
Рубрика: Культура

Российский Grand cancan умножает коллекцию мировых призов

Текст: Валерий Кичин
Интересно, что российское кино на мировых фестивалях сейчас наиболее успешно представляет картина самого редкого в современной России жанра - музыкального. Получив награды на фестивалях в Милане, Парме и Вене, музыкальная драма режиссера Михаила Косырева-Нестерова Grand cancan только что была увенчана сразу двумя призами Международного кинофестиваля в Боготе (Колумбия). В категории "Лучший иностранный игровой фильм" она получила Серебряный приз Circulo Precolombino и Приз за лучшую режиссуру.
Фото: Предоставлены съемочной группой фильма Фото: Предоставлены съемочной группой фильма
Фото: Предоставлены съемочной группой фильма

Состязание в Боготе всегда особенно напряженное, потому что здесь соревнуются только фильмы-лауреаты других фестивалей - то есть, как заявили организаторы фестиваля, "лучшие из лучших". Свою задачу этот фестиваль видит в поиске и открытии новых талантов - в свое время именно здесь начинали свой звездный путь такие ныне признанные мастера, как Педро Альмодовар, Алехандро Гонзалес Иньярриту, Хулио Медем, Пон Чжун-хо. В конкурсе этого года участвовали картины из Аргентины, Бразилии, Испании, Португалии, США, Хорватии и других стран мира.

Фото: www.kinopoisk.ru
Обозреватель "РГ" рассказал о забытых сокровищах мирового кино

Grand cancan был задуман автором после посещения одного из спектаклей Московского театра оперетты. Познакомившись с его талантливой труппой, Михаил Косырев-Нестеров решил снять музыкальный фильм на основании рассказов ведущих артистов театра об их непростой, невидимой для зрителей жизни. В результате звезды театра Елена Зайцева, Павел Иванов, Яна Иванова сыграли в фильме самих себя. И поскольку действие происходит в театре, звучит много музыки из оперетт и мюзиклов, идущих в репертуаре, - музыка здесь включена в действие и играет важную драматургическую роль. Оригинальный замысел и его блестящее воплощение уже получили признание жюри многих международных конкурсов.

Путь фильма по мировым фестивалям продолжается в Испании, Чили и США.

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и театр с Валерием Кичиным

Главное сегодня

Путин на форуме "Россия зовет!". Главное
ЦБ РФ предложил новый способ накопить на квартиру или достойную пенсию
Собянин назвал сроки массовой вакцинации от коронавируса в Москве
Макрон заявил, что Франция подверглась нападению исламистских террористов
Александра Добровинского лишили статуса адвоката на два года
"Ночь искусств" в Москве пройдет в онлайн-формате
"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"