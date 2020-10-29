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Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон

Новости
    29.10.2020, 14:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Многосерийная криминальная драма стримингового сервиса Netflix "Нарко: Мексика" (Narcos: Mexico) получила третий сезон - на YouTube опубликован соответствующий тизер. Без указания даты премьеры, но с заверением, что уже скоро.

Фото: kinopoisk.ru
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Сюжет расположен в восьмидесятых и рассказывает о противостоянии УБН и молодых мексиканских наркокартелей.

Звезда - Диего Луна (Кассиан Андор из "Изгоя-один", которого теперь ждет "сольный" сериал на Disney+), играющий лидера картеля Гвадалахары Галлардо, расширяющего и укрепляющего свою преступную империю.

Изначально Narcos: Mexico планировался как четвертый сезон "базового" шоу "Нарко", но в процессе был выделен в отдельный сериал. И стяжал успех.

Релиз первого сезона состоялся 16 ноября 2018 года. Второго - в феврале текущего.

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