Тизер: Netflix продлил сериал "Нарко: Мексика" на третий сезон

Многосерийная криминальная драма стримингового сервиса Netflix "Нарко: Мексика" (Narcos: Mexico) получила третий сезон - на YouTube опубликован соответствующий тизер. Без указания даты премьеры, но с заверением, что уже скоро.

Сюжет расположен в восьмидесятых и рассказывает о противостоянии УБН и молодых мексиканских наркокартелей.

Звезда - Диего Луна (Кассиан Андор из "Изгоя-один", которого теперь ждет "сольный" сериал на Disney+), играющий лидера картеля Гвадалахары Галлардо, расширяющего и укрепляющего свою преступную империю.

Изначально Narcos: Mexico планировался как четвертый сезон "базового" шоу "Нарко", но в процессе был выделен в отдельный сериал. И стяжал успех.

Релиз первого сезона состоялся 16 ноября 2018 года. Второго - в феврале текущего.