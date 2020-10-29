Топ самых проходимых кроссоверов на бездорожье

Автомобильный блогер Diyas Valikhan из Казахстана провёл тест на проходимость кроссоверов, определив лучших и аутсайдеров.

В самом начале обзора блогер отмечает, что тест не может считаться объективным, так как автомобили управляются разными водителями, оснащены разными шинами, а состояние трассы ухудшается после каждого проезда. Последнее обстоятельство стало определяющим в установлении очерёдности выезда кроссоверов на трассу: по возрастанию параметра максимального крутящего момента.

На пятое место блогер поставил Mazda CX-5: кроссовер хуже остальных участников теста справился с поставленными задачами.

Четвёртое место делят Changan CS75 FL, Mitsubishi Outlander, Subaru Forester, Volkswagen Tiguan с двигателем 1.4 TSI.

Третье место занял Volkswagen Tiguan с двухлитровым мотором. Второе место разделили Kia Sportage и Nissan X-Trail.

На первом месте оказался Toyota RAV4, который продемонстрировал один из лучших результатов работы системы полного привода с тремя муфтами и системой распределения тяги.